25 ألف طالب يسجلون رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، بلغ حتى الآن ٢٥ ألف طالب وطالبة.

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال الرابط التالي حتى موعد انتهاء المرحلة الثانية في تمام السابعة من مساء يوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس الجاري.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ٢٤ ساعة، وكذلك يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن المعامل من خلال الرابط التالي

وأضاف المتحدث الرسمي أنه يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية التوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ لمساعدتهم في كيفية تنفيذ التنسيق الدقيق وتسجيل رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك معامل في جميع الجامعات الحكومية جاهزة لاستقبال الطلاب لمساعدتهم طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى مرشدين لمساعدة طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة المصرية؛ لتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2025 /2026.

وأشار الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، إلى أنه يمكن لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي: حتى موعد انتهاء المرحلة الثانية في تمام السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معامل الحاسب الآلي متوفرة في الـ28 جامعة حكومية بمختلف أنحاء الجمهورية، ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني، كما يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أن هذه المعامل تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، ويمكن الاطلاع على أماكنها من خلال الرابط التالي.



وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● لطلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: ٢٢٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٧٥٪

الشعبة الأدبية: ٢٠٥ درجات فأكثر، أي بنسبة ٦٤.٠٦٪



● لطلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: ٢٨٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٢٩٪

الشعبة الأدبية: ٢٤٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٥٨.٥٣٪



ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال هذه المرحلة ٢٨٧,٣١٨ طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المستوفين للحدود الدنيا للمرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المُعلنة على الموقع.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025.

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي × 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي × 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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