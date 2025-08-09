تأجيل دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ13 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاورى المحامي، وكيلا لـ أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

أصحاب المعاشات يطالبون بمنحة استثنائية

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعى وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.

وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.

