“شاعر الشباب” يحاكم وزير الشباب الأسبق، "الإذاعة والتليفزيون" تستضيف حوارًا بين رامي وأبو العز

فى شهر أغسطس عام 1968 نشرت مجلة الإذاعة والتليفزيون حوارا صحفيا لشاعر الشباب أحمد رامى مع الوزير محمد صفى الدين أبو العز وزير الشباب فى ذلك الوقت، ودار الحوار فى شكل محاكمة حول مشاكل الشباب وكرة القدم.

سارع وزير الشباب فى البداية بتوجيه التحية للشاعر أحمد رامي قائلا: يسعدنى أن التقى بأحد أساطين الشعر الذى تربينا على كلماته ومتتبعا لإنتاجه الأدبى، شعرك شعر أصيل نابع من القلب لكنى معجب جدا بقصيدتك الأخيرة التى غنتها أم كلثوم " أنت الحب"، وأنا ممتن دائما لاهتمامك بتوجيه بعض إنتاجك للشباب سواء من الناحية الوطنية أو الاجتماعية.

ضحك الشاعر أحمد رامى وقال شاعر الشباب هم روح الأمة وقد ظل لقب شاعر الشباب يلازمنى حتى بعد أن تعديت سن الشباب فرد الوزير قائلا: “الشباب شباب الروح والقلب وإننى أتمنى من شاعر الشباب لو أنه قدم نشيدا وطنيا للشباب، أو نشيدا موحدا يردده الشباب فى مختلف المناسبات المحلية أو العالمية، خاصة ونحن نؤسس منظمة الشباب، فقد لمست أهمية هذا النشيد الموحد أثناء حضورى المناسبات الوطنية فى بعض الدول الأوروبية”.

صفى الدين أبو العز



بادره الشاعر أحمد رامى بسؤاله: ماذا أعددتم أنتم للشباب؟

رد الوزير صفى الدين أبو العز: أن الهدف الرئيسى من رعاية الشباب هو إعداد الشباب روحيا وسياسيا وثقافيا بجانب الاهتمام بالناحية الرياضية بحيث يصبح الشباب قادرا على حمل رسالة المستقبل حتى أن الرئيس جمال عبد الناصر وضع رعاية الشباب ضمن الأهداف الخمس التى حددها فى خطابه عقب ترشيح مجلس الأمة له وهى "إعداد جيل جديد "الذى هو اختصاص وزارة الشباب بالتعاون مع الجهات المسئولة عن الشباب لذلك فنحن بصدد إعادة النظر فى تشكيل وزارة الشباب.

الشاعر أحمد رامى



وسأل أحمد رامى عن سبب هبوط مستوى كرة القدم وعدم حصولنا على نتائج مشرفة فى دورة طوكيو 1968 ؟ فقال الوزير: رأيى أن يكون لعب الكرة مجال الهواية فيه هو الأساس وليس الاحتراف، وفى نفس الوقت تعطى الرعاية الكافية للاعبين لكن ليس على أساس الاحتراف، وعموما فقد وضعنا خطة لرفع كفاءة هذه اللعبة الشعبية بالاهتمام بالناشئين أولا حتى لا يأتى الوقت الذى لانجد فيه لاعبين ذي مستوى لائق كما حدث فى بعض الأندية التى أغفلت الاهتمام بالبراعم فيها، وذلك بالاستعانة بخبراء أجانب لتدريب هؤلاء الناشئين وإنشاء مراكز للكرة وهذا ما سنبحثه فى اتحاد الكرة قريبا.

وزير يحب اللعبة الحلوة والكلمة الحلوة

سأله أحمد رامى ضاحكا: أنت أهلاوى ولا زملكاوى، ولا زمهلاوى ؟ فرد الوزير: أنا فى الحقيقة لا أميل إلى ناد معين، ولكنى أحب أشوف اللعبة الحلوة كما أحب سماع الكلمة الحلوة بغض النظر مين مؤلفها أو ملحنها.



فعاد رامى إلى أسئلته عن الشباب فقال: ماهو النشاط الثقافى الذى وضعتموه للشباب ولماذا لا توجد مجلة توجه للشباب مثلما يحدث فى كل بلاد العالم؟

مجلة شباب قديمة توقفت عن الصدور

رد الوزير صفى الدين أبو العز: النشاط الثقافى تم تطبيقه أولا فى المعسكرات والساحات الشعبية وفى المدارس، هذا بجانب دور كبير تقوم به أجهزة الإعلام الإذاعة والتليفزيون فى خدمة الشباب، أيضا هناك مدرسة الموهوبين التى ترعى الشباب الموهوبين فى مختلف الأنشطة، وبالنسبة لمجلة الشباب كانت هناك مجلة قديمة وفشلت فى مداومة الصدور ولا يوجد دوريات أو مجلة بمعنى الكلمة، إلا أنه توجد مجلة دورية واحدة وهى موجهة لشبابنا المبعوثين للخارج، وأعدك بالعمل على إحياء مجلة الشباب القديمة وإعادة إصدارها بشرط تكتب فيها.



فسأل الشاعر أحمد رامى: وماذا عن شباب الريف الذين يشكلون معظم شباب الأمة؟

قال الوزير:هناك أكثر من مشروع فى الخطة الخمسية الشبابية خاصة بشباب الريف خاصة من الناحية الصحية والثقافية بتوجيه الخدمات العامة إلى الريف، ويدخل فى كل اختصاص أكثر من وزارة، كما يوجد فى الاتحاد الاشتراكى هيئة اسمها أمانة الشباب تقوم بدور فى توجيه شبابنا.

الصحفى الشاب أحمد رامى

اختتم شاعر الشباب أحمد رامى حواره بقوله: أنا عمرى ما اشتغلت صحفى ولا أفهم إلا فى الشعر ومع ذلك عملتنى مجلة الإذاعة والتليفزيون صحفى فياترى هل وفقت ؟ فرد الوزير: أنت وفقت 100% وأنا طول حديثى معك كنت أمام الصحفى الشاب أحمد رامى.



