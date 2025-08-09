السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد رامي، كرمه عبد الناصر مرتين بسبب قصيدة "مدح" وهذا سر لقب شاعر الشباب

شاعر الشباب أحمد
شاعر الشباب أحمد رامى

أحمد رامي، لقب بشاعر الشباب وعمر خيام الشرق، من أشهر شعراء مصر في القرن العشرين، جمع بين الفصحى والعامية فى أشعاره، عرف بقصائده الرومانسية المليئة بالحب، غنى للحب والفقد والوطن والجمال والطبيعة والغزل، وغنت له أم كلثوم اكثر من 100 قصيدة واغنية اغلب قصائده، رحل عام  1981. 

ولد شاعر الشباب أحمد رامي فى مثل هذا اليوم 9 أغسطس عام 1892 بحي الناصرية، جده الأميرلاي حسن الكريتلي، كان ضابطًا في الجيش العثماني، جاء إلى مصر في عهد الخديوي إسماعيل.. أما أبوه فهو محمد بك رامي، الذي اختاره الخديوي عباس الثاني ليعمل طبيبًا في جزيرة قوله، ومن هنا أمضى الابن أحمد رامي عامين في جزيرة قوله، وعندما بلغ التاسعة تركه والده مع عمته لتربيته، وذلك في منطقة الإمام الشافعي وسط المقابر والأضرحة، 

عمر خيام الشرق 


حصل أحمد رامي على البكالوريا من المدرسة الخديوية الثانوية عام 1911، والتحق بمدرسة المعلمين، وانضم إلى جمعية النشأة الجديدة الأدبية، ومن خلالها ظهرت مواهبه الشعرية، عمل مدرسا في مدرسة المنيرة الابتدائية، ثم ترك المدرسة ليعمل في مكتبة مدرسة المعلمين، ومنها انتقل إلى منصب رئيسا لقسم الفهارس بدار الكتب ورئيسا لها،ليقرأ الكثير من كتبها، فتم اختياره للسفر في بعثة على نفقة الدولة إلى السوربون بباريس لدراسة اللغات الشرقية فأتقن اللغة الفارسية، وعندما عاد بدأ في ترجمة "رباعيات الخيام"، حتى إنه لقب بعمر الخيام الشرق.

الشاعر أحمد رامى 
الشاعر أحمد رامى 

كتب الشاعر أحمد رامي القصيدة والأغنية وكانت أولى أغانيه وكانت مقابل جنيه واحد، يقول في مطلعها: خايف يكون حبك ليا شفقة عليا،  وكتب بعدها ما يقرب من مائتي أغنية غنت منها أم كلثوم أكثر من 137 أغنية، منها: جددت حبك ليه، رق الحبيب، سهران لوحدي، ذكريات.

غرام الشعراء أولى مسرحياته 


وكما كتب أحمد رامى الأغنية كتب للمسرح مسرحية "غرام الشعراء"، وترجم 15 مسرحية منها مسرحيات سميراميس، وفي سبيل التاج، وشارلوت، ورباعيات الخيام التى كانت أولى الترجمات العربية عن الفرنسية، وصدرت له 6 دواوين شعرية بجانب الأغنيات كان الأول عام 1918 والأخير عام 1965.

أفلام عبد الوهاب وأم كلثوم 


كتب شاعر الشباب أحمد رامى 35 قصة سينمائية مابين السيناريو والحوار منها الأفلام التى مثلها الموسيقار محمد عبد الوهاب منها: الوردة البيضا، دموع الحب، يحيا الحب، ممنوع الحب، وأفلام أم كلثوم: عايدة، دنانير، نشيد الأمل، وداد.

أحمد رامى فى مكتبه 
أحمد رامى فى مكتبه 


عن سر لقب شاعر الشباب يقول أحمد رامى: نشرت أشعاري في مستهل حياتي في مجلة اسمها "مجلة الشباب"، وكان صاحب المجلة يكرمني وينسبني إلى المجلة فيقرن اسمي بلقب "شاعر الشباب"، أي شاعر مجلة الشباب، فلما عدت من أوروبا وقمت بترجمة رواية "النسر الصغير" لفرقة يوسف وهبي، كتبوا في الإعلانات أن الرواية من ترجمة "شاعر الشباب" فلُصق بي اللقب، والسر في أن شِعري يتميز بالشباب وروح الشباب هو أنني أزاول الحياة بكل نواحيها كأني شاب، كما أني أحب الجمال في الطبيعة والأغاني وفي كل شيء، وآخذ كل شيء في الحياة بالرضا، وأحب أن أعيش وأجالس الشباب وأحدثهم بلغتهم، وأعتقد أن الشباب هو شباب القلب.

أحمد رامي.. شاعر الحب والرومانسية والأحاسيس الدافئة.. نشأ في مقابر الإمام الشافعي.. تعاون مع أم كلثوم في عشرات الأغاني.. واليوم تحل ذكراه الـ 44

المسرح الوطني الجزائري يتجمل بالموسيقى العربية بالأوبرا فى عام أم كلثوم


نتيجة لكتابة أحمد رامى الشعر وشهرته فى غناء المطربين لأغانيه وقصائده اختارته الإذاعة مستشارا لها عام 1954، كما اختارته جمعية المؤلفين والملحنين بباريس عضوا فيها، وأمينا لمكتبة عصبة الأمم فى جنيف بعد انضمام مصر إليها، وعضوا بلجنى الشعر والفنون الشعبية بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.

ضمن تكريم النوابغ فى عيد  العلم 


كرم الشاعر أحمد رامى عدة مرات فحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1965، وسلمها له الرئيس جمال عبد الناصر في احتفال عيد العلم والقى رامى قصيدة امتدح بها الرئيس عبد الناصر، وحصل عليها مرة ثانية عام 1967 في الآداب حيث اهتمت الدولة بتكريم النوابغ، وكما نشرت مجلة صباح الخير عام 1967 فقد قام الرئيس الراحل عبد الناصر بتسليم خمسة رجال من نوابغ المصريين جائزة الدولة التقديرية منهم شاعر الشباب  في الآداب، كما منحه الرئيس السادات الدكتوراة الفخرية فى الفنون  من أكاديمية الفنون، كما حصل على وسام الكفاءة الفكرية من الطبقة الممتازة من الملك الحسن ملك المغرب، وحصل على وسام الاستحقاق اللبناني المرموق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد رامى ام كلثوم شاعر الشباب رباعيات قصيدة رباعيات الخيام عمر خيام الشرق شاعر الشباب أحمد رامي رباعيات الخيام وسام الاستحقاق

الأكثر قراءة

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

أول تحرك أمني بشأن فيديو المشاجرة المرعبة بالأسلحة والكلاب في العمرانية

أخبار مصر: وفاة مفاجئة لطبيبة شابة داخل قصر العيني، جريمتان تهزان القليوبية، موعد لقاء بوتين وترامب، عودة الموجة الحارة

أحدث أسعار المانجو اليوم السبت 9 أغسطس 2025

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد "موعود بالعذاب"، درجة الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

سعر السمك اليوم السبت، البلطي "رايح جاي" وهذا سعر البوري والمكرونة بعد قفزة أمس

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والكانتلوب والعنب يواصل انخفاضه

أسعار الخضار اليوم، الخيار يسجل 12 جنيها والليمون يستقر على ارتفاع أمس

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads