أحمد رامي، كرمه عبد الناصر مرتين بسبب قصيدة "مدح" وهذا سر لقب شاعر الشباب

أحمد رامي، لقب بشاعر الشباب وعمر خيام الشرق، من أشهر شعراء مصر في القرن العشرين، جمع بين الفصحى والعامية فى أشعاره، عرف بقصائده الرومانسية المليئة بالحب، غنى للحب والفقد والوطن والجمال والطبيعة والغزل، وغنت له أم كلثوم اكثر من 100 قصيدة واغنية اغلب قصائده، رحل عام 1981.

ولد شاعر الشباب أحمد رامي فى مثل هذا اليوم 9 أغسطس عام 1892 بحي الناصرية، جده الأميرلاي حسن الكريتلي، كان ضابطًا في الجيش العثماني، جاء إلى مصر في عهد الخديوي إسماعيل.. أما أبوه فهو محمد بك رامي، الذي اختاره الخديوي عباس الثاني ليعمل طبيبًا في جزيرة قوله، ومن هنا أمضى الابن أحمد رامي عامين في جزيرة قوله، وعندما بلغ التاسعة تركه والده مع عمته لتربيته، وذلك في منطقة الإمام الشافعي وسط المقابر والأضرحة،

عمر خيام الشرق



حصل أحمد رامي على البكالوريا من المدرسة الخديوية الثانوية عام 1911، والتحق بمدرسة المعلمين، وانضم إلى جمعية النشأة الجديدة الأدبية، ومن خلالها ظهرت مواهبه الشعرية، عمل مدرسا في مدرسة المنيرة الابتدائية، ثم ترك المدرسة ليعمل في مكتبة مدرسة المعلمين، ومنها انتقل إلى منصب رئيسا لقسم الفهارس بدار الكتب ورئيسا لها،ليقرأ الكثير من كتبها، فتم اختياره للسفر في بعثة على نفقة الدولة إلى السوربون بباريس لدراسة اللغات الشرقية فأتقن اللغة الفارسية، وعندما عاد بدأ في ترجمة "رباعيات الخيام"، حتى إنه لقب بعمر الخيام الشرق.

الشاعر أحمد رامى

كتب الشاعر أحمد رامي القصيدة والأغنية وكانت أولى أغانيه وكانت مقابل جنيه واحد، يقول في مطلعها: خايف يكون حبك ليا شفقة عليا، وكتب بعدها ما يقرب من مائتي أغنية غنت منها أم كلثوم أكثر من 137 أغنية، منها: جددت حبك ليه، رق الحبيب، سهران لوحدي، ذكريات.

غرام الشعراء أولى مسرحياته



وكما كتب أحمد رامى الأغنية كتب للمسرح مسرحية "غرام الشعراء"، وترجم 15 مسرحية منها مسرحيات سميراميس، وفي سبيل التاج، وشارلوت، ورباعيات الخيام التى كانت أولى الترجمات العربية عن الفرنسية، وصدرت له 6 دواوين شعرية بجانب الأغنيات كان الأول عام 1918 والأخير عام 1965.

أفلام عبد الوهاب وأم كلثوم



كتب شاعر الشباب أحمد رامى 35 قصة سينمائية مابين السيناريو والحوار منها الأفلام التى مثلها الموسيقار محمد عبد الوهاب منها: الوردة البيضا، دموع الحب، يحيا الحب، ممنوع الحب، وأفلام أم كلثوم: عايدة، دنانير، نشيد الأمل، وداد.

أحمد رامى فى مكتبه



عن سر لقب شاعر الشباب يقول أحمد رامى: نشرت أشعاري في مستهل حياتي في مجلة اسمها "مجلة الشباب"، وكان صاحب المجلة يكرمني وينسبني إلى المجلة فيقرن اسمي بلقب "شاعر الشباب"، أي شاعر مجلة الشباب، فلما عدت من أوروبا وقمت بترجمة رواية "النسر الصغير" لفرقة يوسف وهبي، كتبوا في الإعلانات أن الرواية من ترجمة "شاعر الشباب" فلُصق بي اللقب، والسر في أن شِعري يتميز بالشباب وروح الشباب هو أنني أزاول الحياة بكل نواحيها كأني شاب، كما أني أحب الجمال في الطبيعة والأغاني وفي كل شيء، وآخذ كل شيء في الحياة بالرضا، وأحب أن أعيش وأجالس الشباب وأحدثهم بلغتهم، وأعتقد أن الشباب هو شباب القلب.



نتيجة لكتابة أحمد رامى الشعر وشهرته فى غناء المطربين لأغانيه وقصائده اختارته الإذاعة مستشارا لها عام 1954، كما اختارته جمعية المؤلفين والملحنين بباريس عضوا فيها، وأمينا لمكتبة عصبة الأمم فى جنيف بعد انضمام مصر إليها، وعضوا بلجنى الشعر والفنون الشعبية بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.

ضمن تكريم النوابغ فى عيد العلم



كرم الشاعر أحمد رامى عدة مرات فحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1965، وسلمها له الرئيس جمال عبد الناصر في احتفال عيد العلم والقى رامى قصيدة امتدح بها الرئيس عبد الناصر، وحصل عليها مرة ثانية عام 1967 في الآداب حيث اهتمت الدولة بتكريم النوابغ، وكما نشرت مجلة صباح الخير عام 1967 فقد قام الرئيس الراحل عبد الناصر بتسليم خمسة رجال من نوابغ المصريين جائزة الدولة التقديرية منهم شاعر الشباب في الآداب، كما منحه الرئيس السادات الدكتوراة الفخرية فى الفنون من أكاديمية الفنون، كما حصل على وسام الكفاءة الفكرية من الطبقة الممتازة من الملك الحسن ملك المغرب، وحصل على وسام الاستحقاق اللبناني المرموق.

