حوادث

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة شاب بسبب خلافات بينهما في أطفيح

جدد قاضي معارضات جنوب الجيزة، حبس متهم بإنهاء حياة شاب حياة آخر بإحدى قرى أطفيح، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وكشفت معاينة الجثة أنها لشاب يبلغ من العمر 16 عاما، بها طعنة قاتلة في الرقبة، تسببت في الوفاة في الحال. 

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الضحية وبين آخر يصغره بعام، إثر تصادف مرورهما وجهل لوجه بأحد شوارع القرية، حيث اصطدم الصبيان ببعضهما البعض عن طريق الخطأ، لتنشب بينهما مشادة كلامية تطورت سريعا إلى تشابك بالأيدي، قام على إثرها المتهم بالتوجه إلى محل لبيع الدواجن، واستل منه سكينا، وسدد بها طعنة نافذة في رقبة الآخر، ثم فر هاربا من موقع الحادث.

مشادة كلامية تنتهي بجريمة قتل

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص بقرية في أطفيح، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن مشادة كلامية نشبت بين شابين، بسبب اصطدام وقع بينهما، أثناء سيرهما بالشارع، فحصل أحدهما على سكين من محل، وطعن الآخر، مما أدى إلى مقتله.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.  

