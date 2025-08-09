السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مران قوي للاعبي الأهلي المستبعدين من معسكر مباراة مودرن سبورت

أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان بيكهام

 يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بـ  النادي الأهلي المستبعدين من معسكر مباراة مودرن سبورت، اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة مران قوي في ملعب التتش بالجزيرة بالوقت الحالي.

ويفتقد الأهلي العديد من العناصر في مباراة اليوم، وتشمل قائمة المستبعدين كل من: عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

 وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

 وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي مودرن سبورت مباراة الاهلى اليوم

مواد متعلقة

ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي قبل التوجه لاستاد القاهرة

موعد وصول حافلة الأهلي قبل خوض مباراة مودرن سبورت الليلة

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

جون إدوارد يكافئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على سيراميكا

أخبار مصر: وفاة مفاجئة لطبيبة شابة داخل قصر العيني، جريمتان تهزان القليوبية، موعد لقاء بوتين وترامب، عودة الموجة الحارة

تعرف على مدة عمل لجان تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد قيمة الأجرة

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد "موعود بالعذاب"، درجة الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

لحظة بلحظة.. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغراب في المنام، ليس دائمًا فألًا سيئًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads