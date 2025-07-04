المسرح الوطني الجزائري يتجمل بالموسيقى العربية بالأوبرا فى عام أم كلثوم

واصلت الثقافة المصرية احتفالاتها العالمية بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق والتى تأتى فى إطار عام أم كلثوم 2025 حيث أقامت دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع الادارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف وسفارة مصر بجمهورية الجزائر والسفير مختار وريدة رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالجزائر احتفالية غنائية تتواكب مع احتفالات العيد الوطنى لدولة الجزائر الشقيقة.

أحيت مطربة الأوبرا رحاب مطاوع بمصاحبة تخت شرقى تحت إشراف أمانى السعيد رئيس الادارة المركزية للموسيقى العربية والمايسترو محمد الموجي مدير إدارة الموسيقى العربية والمايسترو تامر غنيم المشرف الفنى على الإدارة، حفل أم كلثوم على المسرح الوطنى الجزائرى وبحضور زهير بللو وزير الثقافة والفنون الجزائرى وكوكبة من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة مع حشد جماهيرى ضخم من ابناء بلد المليون شهيد والجاليات العربية.

وتألقت نجمة الأوبرا رحاب عمر بمجموعة مختارة من أعمال أم كلثوم الخالدة التى شكلت جزء من ملامح الهوية الفنية العربية وبمهارة وحضور جذاب تغنت بـ فكرونى - انت عمرى لـ محمد عبد الوهاب، غنى لى لـ زكريا احمد، وقف الخلق - على بلد المحبوب - الأطلال لـ رياض السنباطى، كما عزف التخت موسيقى ألف ليلة وليلة لـ بليغ حمدى ونال الاعجاب والاستحسان.

جاءت الاحتفالية ترسيخا للروابط التاريخية بين مصر والجزائر وتأكيدا لريادة الوطن الإبداعية والتى تجسدت ملامح منها فى عدة فعاليات عالمية للثقافة المصرية بمناسبة عام أم كلثوم حيث يحل العام الجارى 2025 ذكرى مرور خمسين عام على رحيلها كان منها احتفالية كبرى بدولة جيبوتى شهدها نخبة من الدبلوماسيين والمسئولين والشخصيات العامة بالدولة الصديقة وحشد جماهيرى ضخم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.