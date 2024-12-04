رباعيات الخيام.. ظهرت بعد 300 عام من وفاة الشاعر الفارسي.. أحمد رامي يكشف حقيقة اتهامه بالزندقة.. وحكاية غناء النقشبندي لها

رباعيات الخيام قالب من قوالب الشعر الفارسي، فهي مقطوعة شعرية من 4 أبيات ويمكن أن نقول إنها قصيدة قصيرة لا تتعدى أربعة أسطر بقافية موحدة وتعبر عن فكرة واحدة، وضع كلمات الرباعيات الشاعر غياث الدين ابن ابراهيم عمر الخيامى الشهير بـ عمر الخيام وهو شاعر فارسي من أكثر الشخصيات الجدلية فى عصره.

كتب عمر الخيام رباعيات الخيام لكنها لم تظهر إلا بعد رحيله بثلاثمائة عام، ولد الخيام فى نيسابور بإيران عام 1048 ودرس الفلسفة والرياضيات وفي الشعر تأثر بأبي العلاء المعري وأبو نواس، ورحل في مثل هذا اليوم 4 ديسمبر عام 1131 م.

60 ترجمة عربية أشهرها ترجمة رامي

ترجمت رباعيات الخيام إلى أكثر من لغة وصدر عنها أكثر من 60 ترجمة عربية؛ حيث ترجمها عشرات الشعراء إلى العربية، منهم: وديع البستاني، عيسى المعلوف، محمد السباعي، أحمد النجفي، أحمد الصراف، إبراهيم المازني، جميل الزهاوي، أمين نخلة، لكن كانت ترجمة أحمد رامي هي الأكمل والأشهر عما سبقتها؛ لأنه ترجمها عن الفارسية وليست عن ترجمات أخرى، ومن هنا كان رامي الأول فى تقديم صورة مكتملة لفكر الخيام باللغة العربية، وزادها شهرة أيضًا غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم لها.

ترجم أحمد رامي الرباعيات من الفارسية

كتب أحمد رامي في مقدمة ترجمته لرباعيات الخيام كما نشرت مجلة المقتطف عام 1924 يقول: هذا هو الخيام الذي رماه الناس بالزندقة في عهده، والذي تقرن أشعاره اليوم بأشعار ابن أبي الخير، والأنصاري، والعطار، من أطهر الشعراء، وقد أوفدتنس دار الكتب المصرية عام 1922 إلى باريس لدراسة الفارسية بمعهد الدراسات الشرقية ووقعت في يدي نسخة من رباعيات الخيام التي نشرها عام 1867 المستشرق الفرنسى نيقولا في عهد نابليون الثالث عن نسخة طهران الفارسية فقمت بترجمتها إلى العربية.

ترجمة رامى للرباعيات



عن الرباعيات يقول الشاعر أحمد رامي: وصل عدد الرباعيات إلى ثمانمائة في أحد مخطوطات كمبردج، وأقدم مخطوط لها في أكسفورد لا يحوي غير ثماني وخمسين ومائة رباعية، إنه فى مطلع الرباعيات غير كلمتين لدى ترجمته النص من الفارسية؛ الكلمة الأولى كلمة "ألحان" في جملة "نادي من الغيب غفاة البشر" والتي كانت في الأصل "نادي من ألحان غفاة البشر"، مضيفًا أن جملة "هبوا املأوا كأس المنى" كانت في الأصل "هبوا املأوا كأس الطلا"، والطلا تعنى الخمر.



وتعد رباعيات الخيام أشهر أشعار الشاعر عمر الخيام التي ترجمها الشاعر المصري أحمد رامي، حتى إن هناك من قال إنها تفوقت على النص الأصلي، فهي الأكثر إبداعًا وعمقًا للمشاعر الإنسانية، وهي الأشهر، وعاشت رباعيات الخيام في وجدان الملايين، بعد أن غنتها السيدة أم كلثوم، وترجمها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي عام 1949 في أول تعاون له مع أم كلثوم، قدمت منها 21 حفلة داخل مصر وخارجها، بدأتها في حفل على المسرح فى 7 ديسمبر عام 1950.

غناها ولحنها رياض السنباطي



لا يعرف الكثيرون أن نجاة الصغيرة غنت رباعيات الخيام أيضًا عام 1958، على الرغم من ذلك لم تحظ بشهرة واسعة، وأصبحت في طي النسيان، وهي تختلف عن الأبيات التي غنتها السيدة أم كلثوم، كما غناها الملحن رياض رياض السنباطي بصوته على العود ــ نفس الابيات التي غنتها أم كلثوم ــ كما غناها بصوته في مجالسه الخاصة الشيخ سيد النقشبندي ويوجد تسجيل له غناها في سوريا.

غناء 15 رباعية فقط



تحتوي قصيدة رباعيات الخيام التي تغنت بها أم كلثوم على 15 رباعية، أدخلت عليها العديد من التحويرات، سواء على مستوى تغيير بعض الكلمات، أو على مستوى ترتيب الرباعيات، مقارنة بالقصيدة الأصلية التي ترجمها رامي.

أم كلثوم والسنباطى مشوار طويل مع الغناء



وتبدأ رباعيات الخيام بالدعوة إلى السهر والاستمتاع بملذات الحياة المادية، وبعدها تاتى الحكمة والموعظة ومحاولة فهم الحياة والطبيعة بتعدد قدرة الله تعالى.

مطلع رباعيات الخيام كما غنته أم كلثوم

تقول بعض رباعيات القصيدة التي غنتها أم كلثوم:

سمعت صوتًا هاتفًا فى السحر.. نادى من الغيب غفاة البشر

هبوا املأوا كأس المنى..قبل أن تملأ كأسَ العمر كفُ الَقدر

لا تشغل البال بماضي الزمان.. ولا بآتي العيش قبل الأوان

واغنم من الحاضر لذاته..فليس في طبع الليالي الأمان

القلبُ قد أضناه عشْق الجمال.. والصدر قد ضاقَ بما لا يُقال

يا رب هل يرضيك هذا الظَمأ..والماء يَنساب أمامي زلال

لبست ثوب العيش لم اُسْتَشَرْ.. وحِرتُ فيه بين شتى الفِكر

وسوف انضو الثوب عني ولم.. أدرك لماذا جِئت أين المفر

إن لم أكن أخلصت فى طاعتك .. فإنني أطمعُ في رحمتك

وإنما يشفع لي أنني.. قد عشت لا أشرك في وحدتك



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