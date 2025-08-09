قبل ساعات من سحب كراسات الالتحاق، شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة والأزهر شعبة علمي علوم، المقبلين علي الالتحاق بـالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، عن شروط التقديم في المعاهد، حيث حددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط والضوابط لقبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور – إناث) بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2025-2026.

شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وفيما يلي أبرز شروط التقديم والقبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية:

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية غير مكتسبة بطريق التجنس.

-السن لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2025.

-الطول لا يقل عن 165سم للذكور و160سم للإناث.

-الوزن يجب أن يتناسب مع الطول وفق المعادلة: (الوزن = الطول - 100) مع السماح بزيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.

-الحصول على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم" أو الثانوية الأزهرية "علمي" بنسبة لا تقل عن 60%، وألا تقل النسبة المئوية لمادة اللغة الإنجليزية عن 65%.

-أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الحصول على إعفاء نهائي منها (بالنسبة للذكور).

-حسن السير والسلوك، وعدم سبق الحكم عليه في أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

-ألا يكون قد سبق فصله من معهد شرطي أو عسكري أو جهة حكومية بقرار أو حكم نهائي.

-اللياقة الصحية التامة وفقًا لتقارير المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

-عدم الزواج أو سبق الزواج، مع التعهد كتابةً بعدم الزواج خلال فترة الدراسة.

-تقديم أشعة حديثة على الصدر مرفقة بتقرير من مستشفى حكومي أو جامعي أثناء التقديم للكشف الطبي.

-الالتزام بالعمل الشرطي في أي موقع تحدده وزارة الداخلية بعد التخرج.

-كما يلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على تعهد كتابي برد كافة المصروفات والمكافآت في حالة الاستقالة أو الانسحاب من المعهد، أو إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة.

