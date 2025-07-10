الخميس 10 يوليو 2025
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خارج الحدود

لم تحقق أي تقدم، انتهاء المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في الإمارات

أزمة إقليم ناجورنو
أزمة إقليم ناجورنو كاراباخ، فيتو

انتهت المحادثات الأرمينية الأذرية، التي عقدت اليوم الخميس في الإمارات، من دون إعلان إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود بين البلدين.

المفاوضات الأرمينية الأذرية

وشارك في المفاوضات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف، وذلك في محاولة لإنهاء الصراع الكبير الذي نشب بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن  باكو ويريفان خاضتا حربين للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي السابق كان النصر فيها من نصيب أرمينيا، والثانية في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في سبتمبر 2023.

في مارس الماضي، أعلن الجانبان التوصل إلى "اتفاق سلام" إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع بينهما، لكن الاتفاق لم يوقع، فيما طلبت باكو من يريفان الوفاء ببعض الالتزامات قبل إبرامه، بينها تعديل دستورها الذي يشير إلى "إعادة توحيد" البلاد مع ناجورنو كاراباخ.

وأفاد مكتبا الزعيمين بأن باشينيان وعلييف عقدا محادثات في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ولم يشر البيان الختامي الصادر عن وزارتي خارجية البلدين بشكل منفصل إلى إحراز تقدم.

وقال البيان إن الزعيمين "اتفقا على مواصلة المفاوضات الثنائية وتدابير بناء الثقة بين البلدين".

وأضاف البيان: "تم التأكيد أن المفاوضات الثنائية تُمثل الوسيلة الأكثر فعالية لمعالجة كل القضايا المتعلقة بعملية التطبيع، وعلى هذا الأساس، تم الاتفاق على مواصلة هذا الحوار الهادف إلى تحقيق نتائج" وترسيم الحدود المشتركة.

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المفاوضات الأرمينية الأذرية الإمارات آذربيجان الهام علييف

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