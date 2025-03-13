بعد نزاع دام لعقود، أنباء متضاربة حول التوصل لاتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان

تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية، حول التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، وسط حديث حول جاهزيته للتوقيع، فيما تحدثت مصادر دبلوماسية عن وجود نقاط خلافية عالقة تحتاج المزيد من النقاشات حولها قبل التوقيع.

أذربيجان تعلن التوصل لاتفاق سلام مع أرمينيا

هذا وقال وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، في تصريحات لوسائل الإعلام: إن "مسار المفاوضات حول نص اتفاق السلام مع أرمينيا قد أنجز"، حسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الأرمينية، بعد ذلك بيانًا، جاء فيه أن "اتفاق السلام جاهز للتوقيع وأن أرمينيا مستعدة لبدء مشاورات مع أذربيجان بشأن موعد ومكان التوقيع".

أرمينيا تنتقد إصدار أذربيجان بيانا أحادي الجانب حول اتفاقية السلام

انتقدت أرمينيا في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية، دولة أذربيجان لإدلائها بإعلان أحادي الجانب، في حين كانت يريفان ترغب في أن يكون مشتركًا، مشيرة إلى مادتين غير محسومتين تقبلت المقترحات بشكل مبدئي حولهما.

النزاع بين باكو ويريفان، فيتو

وفي يناير الماضي، كان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قد أعلن عن ما اعتبره حينها تقدما ملحوظا، مع الإشارة إلى أن بندين اثنين من الاتفاق ما زالا عالقين.

تاريخ النزاع بين باكو ويريفان حول إقليم قرة باغ

وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة إقليم قرة باغ الذي يقطنها غالبية من الأرمن، مرة أولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا ومرة أخرى في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في سبتمبر 2023.

ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي في 1991، تواجه أرمينيا وأذربيجان في معارك حدودية عدة. وسعت كل من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوسّط بين الدولتين لفض النزاعات.

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وامتدت المفاوضات الثنائية بين البلدين على مدى الأعوام الماضية، وكانت قد شهدت تقدما تارة وتوترا تارة أخرى، ويترقب العالم حاليا إمكانية التوصل لاتفاقية سلام تنهي النزاع بعد عقود من الحرب والتوتر.

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