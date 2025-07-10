سفير أرمينيا يزور حزب الوعي لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

استقبل حزب الوعي، بمقره الرئيسي، سفير أرمينيا بالقاهرة السيد أرمن ساركسيان، يرافقه السيد مكرتيش كاربيتيان قنصل سفارة ارمينيا والدكتور أرمن مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية وذلك بدعوة كريمة من رئيس الحزب الدكتور باسل عادل، في إطار دعم الدبلوماسية الحزبية وتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأرميني.

ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات المصرية الأرمينية، مؤكدين على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما شددا على ضرورة الدفع نحو انعقاد اللجنة المصرية الأرمينية المشتركة، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الثنائي.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على المضي قدمًا في تأسيس جمعية الصداقة المصرية الأرمينية، لتكون منصة فعالة لتقوية العلاقات بين الشعبين، وتعزيز الحوار بين القوى السياسية في البلدين.

وأعرب السفير الأرميني عن تقديره لدور حزب الوعي في مد جسور التواصل، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع الأحزاب الأرمينية بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في بناء علاقات متوازنة ومتينة بين مصر وأرمينيا.

شارك في اللقاء السيد محمد الغمراوي نائب رئيس حزب الوعي والسيد رامي زهدي مساعد رئيس حزب الوعي والسيد حازم الملاح رئيس لجنة الصحافة والاتصال والسيدة نرمين ميشيل رئيسة لجنة التواصل المجتمعي وخدمة المواطنين والدكتورة عائشة حسن رئيسة لجنة الصحة النفسية.

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