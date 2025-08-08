الأميك يرصد حجم مبيعات الميكروباصات بمصر خلال النصف الأول من 2025

استعرض التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات، حجم مبيعات الميكروباص داخل السوق المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة تصل نحو 133% لتصل إلى 2994 ميكروباص، مقابل 1281 ميكروباص فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وأوضح التقرير الصادر مجلس معلومات سوق السيارات أميك، احتلال ميكروباص جولدن دراجون علي المركز الاول بنسبة تصل نحو 49%، ما يعادل بيع 1472 ميكروباص.

حجم مبيعات الميكروباصات في مصر

ووفقًا لما نشره تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، حصول ميكروباصات كينج لونج علي المركز الثاني بحصة سوقية 37% ما يعادل بيع ما يقرب من 1097 ميكروباص، وفي المركز الثالث كان لصالح سيارات فوتون بنسبة 8% اي ما يعادل بيع 239 ميكروباص، وفي المركز الرابع تويوتا بحصة سوقية 6 % والذي يعادل بيع 186 ميكروباص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.