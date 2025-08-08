السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الأميك يرصد حجم مبيعات الميكروباصات بمصر خلال النصف الأول من 2025

ميكروباصات
ميكروباصات

استعرض التقرير الصادر عن مجلس معلومات السيارات، حجم مبيعات الميكروباص داخل السوق المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة تصل نحو 133% لتصل إلى 2994 ميكروباص، مقابل 1281 ميكروباص فى الفترة المقابلة من العام السابق.

 

وأوضح التقرير الصادر مجلس معلومات سوق السيارات أميك،  احتلال ميكروباص جولدن دراجون علي المركز الاول بنسبة تصل نحو 49%، ما يعادل بيع 1472 ميكروباص.

حجم مبيعات الميكروباصات في مصر 

 

ووفقًا لما نشره تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، حصول ميكروباصات  كينج لونج علي المركز الثاني بحصة سوقية 37% ما يعادل بيع ما يقرب من  1097 ميكروباص، وفي المركز الثالث كان لصالح سيارات فوتون  بنسبة 8% اي ما يعادل  بيع 239 ميكروباص، وفي المركز الرابع تويوتا  بحصة سوقية 6 %  والذي يعادل بيع  186 ميكروباص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العام الجاري 2025 السوق المحلي الميكروباصات داخل السوق المحلى سوق السيارات أميك سوق السيارات حصة سوقية جولدن دراجون

الأكثر قراءة

أحمد عبد العزيز عن فيديو رفض مصافحة معجب: اتفهم غلط.. وجمهوري هو سبب نجاحي

الزمالك في ثوبه الجديد يفتتح مشواره بالدوري الممتاز بالفوز علي سيراميكا بثنائية (صور)

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

شحاته يسجل هدفا عالميا للزمالك في شباك شيراميكا

المصري يخطف فوزا صعبا من الاتحاد 3-1 في افتتاحية الدوري المصري الجديد (صور)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا الرقم

بيان عاجل من الإمارات بشأن قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها؟ الإفتاء تجيب

من قصص القرآن الكريم.. خطة يوسف عليه السلام لإنقاذ مصر من الأزمة الغذائية

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads