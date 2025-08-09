السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

مرتبات، فيتو
مرتبات، فيتو

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025، خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.

 

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025

ومن المقرر أن يكون مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة، يوم 24 أغسطس 2025.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، فيتو 

بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.

زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو

ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو


تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم

أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك:

-زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.

-رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه.

-دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز.

 

التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين

أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًّا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد صرف مرتبات أغسطس مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025 وزير المالية كجوك زيادات الأجور

الأكثر قراءة

أول صورة لطبيبة قصر العيني بعد وفاتها بشكل مفاجئ أثناء العمل وجمال شعبان يكشف السبب

حدث الآن، توقف خدمات إنستاباي مؤقتا عن العمل وهذا موعد عودتها

موظف صغير "ما بيعرفش عربي"، ساويرس يسخر من "يوتيوب" بعد حذف فيديو إبراهيم عيسى عن حماس

بعد الفوز أمام سيراميكا كليوباترا، موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

اشتغلت "شفتين" بدون أكل، وفاة طبيبة شابة بشكل مفاجئ أثناء عملها بـ"قصر العيني"

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

عودة الموجة الحارة بقوة، تحذير شديد من حالة الطقس اليوم السبت

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads