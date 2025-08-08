الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محاكمة 73 متهما في خلية التجمع، غدا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا السبت، محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

محاكمة 73 متهما في خلية التجمع

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أنه تم إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية، من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربين، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محاكمة 73 متهما في خلية التجمع خلية التجمع خلية التجمع الإرهابية التجمع الإرهابية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة مقاول بتهمة قتل طالب في الإسكندرية

14 أغسطس، محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة نارية بالوايلي

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

شيكو بانزا يقود هجوم الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

وليد الكارتي أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري المصري

خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads