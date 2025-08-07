تأجيل محاكمة مقاول بتهمة قتل طالب في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار سامح سعيد سمك، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة المتهم "م.خ.ال"، لجلسة الانعقاد الشهر المقبل، لاتهامه في قتل المجني عليه " م.ص.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة 14057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالتعد على المجني عليه والشروع في قتل شقيقه بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، وقوع مشاجرة بين "م.خ.ال" مقاول، وبين المجني عليه "م.ص.ع" طالب، بسبب إلقاء الأول كيس قمامة أمام محل عمل المجني عليه فتدخل الأهالي وحالوا بينهما وعقب مرور برهة من الوقت وأثناء تواجد المجني عليه بصالون حلاقة لتصفيف شعره استعدادا للامتحانات، ذهب إليه المتهم وتعدى عليه بسلاح أبيض بذراعه الأيمن، وحاول المجني عليه الاختباء خلف باب إلا أن المتهم كسر باب تلك الغرفة وطعنه في البطن مخرجا أمعاءه، وتعدى على شقيق المجني عليه وأصابه، وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى توفى متأثرا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها.

