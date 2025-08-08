الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

تنشر فيتو  أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم الجمعة، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

409 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

358 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

307 ريالات  للبيع

الأسعار العالمية فى البورصة 

 

يكتسب الذهب زخما غير مسبوق وسط تجدد الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين على حد سواء، بعد أن ارتفع سعر الأونصة إلى مستويات قياسية بزيادة 26% خلال النصف الأول 2025، حيث تسابق البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى تعزيز مخزونها من المعدن الأصفر.

مسح أجراه مجلس الذهب العالمي  يونيو الماضي أظهر أن 43% من هذه البنوك تخطط لزيادة احتياطياتها من المعدن النفيس خلال 12 شهرًا مقابل 29% العام الماضي، وهو ما يعكس سعيها للتحوط من التضخم والصدمات السياسية.

هذا الإقبال رفع حجم مشتريات البنوك المركزية لأكثر من ألف طن للسنة الثالثة على التوالي، ودفع بعض الدول إلى إطلاق مبادرات صناعية للاستفادة من الذهب كقطاع اقتصادي مستقل، مثل مشروع "مدينة الذهب العالمية" في بغداد الذي يهدف إلى توطين صناعة الذهب وجعل العراق مركزًا إقليميًا للتجارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب فى المملكة اسعار الذهب في المملكة العربية اسعار الذهب فى المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

شيكو بانزا يقود هجوم الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

وليد الكارتي أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري المصري

خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads