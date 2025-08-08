من المسئول قانونًا عن حوادث الطرق؟

في مصر يموت كل عام آلاف الأشخاص بسبب حوادث الطرق، لكن القليل فقط منهم يصل صوته إلى المحكمة، ويأخذ حقه الكامل قانونًا.

ورغم تشديد العقوبات مؤخرًا، إلا أن سؤالًا أساسيًا لا يزال بلا إجابة واضحة: من المسؤول قانونيًا عن الحادث وهل السائق دائمًا هو الجاني الوحيد؟

عقوبات حوادث الطرق في القانون المصري

وفقًا لقانون العقوبات، تعتبر حوادث الطرق التي ينتج عنها وفاة أو إصابة جسيمة جنحة أو جناية، تختلف درجتها حسب نية السائق وسلوكه كالتالي:

1. القتل الخطأ بسبب الإهمال (المادة 238)

يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات.

إذا كان السائق تحت تأثير المخدر أو يسير عكس الاتجاه أو بدون رخصة العقوبة تصل إلى 7 سنوات وغرامة قد تتجاوز 20 ألف جنيه.

عقوبة الإصابة الخطأ

الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وتزيد حال التسبب في عاهة مستديمة أو إذا كان السائق تحت تأثير المخدرات.

متى تتحول حوادث الطرق إلى جناية؟

رغم أن أغلب الحوادث تُسجل كـ"قتل خطأ"، إلا أن القانون يسمح باعتبار الحادث "شروعًا في القتل" في الحالات الآتية:

القيادة عكس الاتجاه في طريق سريع.

تجاهل إشارات المرور أو تجاوز السرعة بشكل مفرط جدًا.

ثبوت تعاطي مخدرات أثناء القيادة.



وهنا تختلف العقوبة تمامًا، وتصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

من يحق له المطالبة بالتعويض عن حوادث الطرق ؟

بموجب القانون المدني المصري، كل من تضرر من الحادث له حق المطالبة بالتعويض من:

السائق (أو الشركة التي يعمل بها).

شركة التأمين على المركبة.

الجهة المالكة للطريق (في حال وجود إهمال مثبت).

ويكون ذلك من خلال دعوى تعويض مدني مستقلة، أو ضمن الدعوى الجنائية.

ويمكن القول أن أغلب المواطنين يتعاملون مع الحوادث باعتبارها "قضاء وقدر"، وينسون أن القانون يُجرّم الإهمال ويحاسب عليه.

والمشكلة الأكبر أن كثيرًا من ضحايا الحوادث أو ذويهم لا يرفعون دعاوى تعويض، ولا يعرفون كيف يثبتون مسؤولية الطرف الآخر.

وهنا تظهر الحاجة لحملات توعية قانونية واضحة، تشرح كيف تتصرف فور وقوع حادث ومتى تحمّل السائق وحده المسؤولية ومتى تدخل الدولة أو شركة الطرق في دائرة الاتهام.

هل يتحمل السائق وحده مسؤلية حوادث الطرق ؟

كل حادث طريق له قصة وله حق، والعدالة في قضايا حوادث الطرق ليس عقوبة فقط، لكنها تبدأ من فهم المواطن لحقوقه، فالطريق ليس مجرد إسفلت، والمسؤولية ليست على السائق فقط بل على كل يعرض أمن المواطن وممتلكات الوطن للخطر.

