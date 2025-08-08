دقيقة حداد على روح بونجا قبل مباراة وادي دجلة وبيراميدز (صور)

حرص لاعبو فريقي وادي دجلة وبيراميدز على الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى الغزلان الذي وافته المنية مؤخرا، وذلك على هامش مباراة الفريقين المقامة الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

تشكيل وادي دجلة أمام بيراميدز

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر - كمال أبو الفتوح - عمر عدلي - أحمد دحروج.

خط الوسط: محمود طلعت - إبراهيم البهنسي - محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: أحمد فاروق - محمود دياسطي - وينفول كوبينا.

ويجلس على مقاعد بدلاء وداي دجلة كل من: عمرو شعبان - أحمد داهش - أحمد رضا - أحمد أيمن - إسلام كانو - أحمد سكولز - يوسف أويا - محمد عبد الرحيم - ميس كندروب.

تشكيل بيراميدز في مواجهة وادي دجلة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مروان حمدي

موعد مباراة وادي دجلة وبيراميدز

و يحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز في مواجهة وادي دجلة

ويغيب عدد من النجوم عن صفوف فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري بنسخته الجديدة، بسبب الإصابات والغيابات.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

محمد حمدي.. بسبب الإيقاف مباراتين بعد طرده في مواجهة سيراميكا بالنسخة الماضية.

محمد الشيبي.. بسبب الإيقاف مباراة واحدة بعد الحصول على بطاقة صفراء ثالثة أمام سيراميكا بالنسخة السابقة.

رمضان صبحي.. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الضامة.

محمود زلاكة.. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الخلفية.

عبد الرحمن جودة.. بسبب استمرار تأهيله بعد إصابته في الرأس قبل عدة أسابيع.

صفقات بيراميدز الصيفية

ونجح بيراميدز خلال الصيف الجاري في استعادة لاعبيه المعارين، محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة وعبد الرحمن جودة بالإضافة إلى التعاقد مع الثلاثي، محمود جاد وإيفرتون داسيلفا ومصطفى عبد الرؤوف زيكو

