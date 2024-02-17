السبت 17 فبراير 2024
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صحة ومرأة

8 أعراض مبكرة تحذر من الفشل الكلوي

الفشل الكلوي, فيتو
الفشل الكلوي, فيتو

الفشل الكلوي هو حالة لا تعمل فيها إحدى الكليتين أو كلتيهما بشكل مستقل، وتشمل الأسباب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وإصابات الكلى الحادة، وتشمل الأعراض التعب والغثيان والقيء والتورم والتغيرات في عدد مرات الذهاب إلى الحمام وضباب الدماغ، ويشمل العلاج غسيل الكلى أو زرع الكلى. 

ما هي العلامات التحذيرية الأولى للفشل الكلوي؟ 

يعاني العديد من الأشخاص من أعراض قليلة أو معدومة في المراحل المبكرة من مرض الكلى، ومع ذلك قد يتسبب مرض الكلى المزمن (CKD) في حدوث ضرر على الرغم من أنك تشعر أنك بخير. 

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الفشل الكلوي, فيتو

وتختلف أعراض مرض الكلى المزمن والفشل الكلوي بين الأشخاص، إذا كانت الكليتين لا تعمل بشكل صحيح، فقد تلاحظ واحدة أو أكثر من العلامات التالية: 

التعب الشديد. 

استفراغ وغثيان. 

الارتباك أو صعوبة التركيز. 

تورم، خاصة حول اليدين أو الكاحلين أو الوجه. 

التبول في كثير من الأحيان. 

تشنجات. 

جفاف أو حكة في الجلد. 

ضعف الشهية أو قد يكون طعم الطعام معدنيًا. 

أسباب الفشل الكلوي 

يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأسباب شيوعًا لمرض الكلى المزمن والفشل الكلوي. 

ويمكن أن يؤدي مرض السكري غير المُدار إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار إلى تلف الكليتين وكذلك الأعضاء الأخرى. 

ارتفاع ضغط الدم يعني أن الدم ينتقل بقوة عبر الأوعية الدموية في الجسم، ومع مرور الوقت وبدون علاج، يمكن أن تؤدي القوة الإضافية إلى تلف أنسجة الكلى. 

عادة لا يحدث الفشل الكلوي بسرعة، وتشمل الأسباب الأخرى لمرض الكلى المزمن التي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي ما يلي: 

مرض الكلى المتعدد الكيسات (PKD)، PKD هي حالة ترثها من أحد والديك تؤدي إلى نمو أكياس مملوءة بالسوائل داخل الكليتين. 

أمراض الكبيبات, وتؤثر الأمراض الكبيبية على مدى كفاءة الكلى في تصفية النفايات. 

مرض الذئبة، ومرض الذئبة هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب تلف الأعضاء وآلام المفاصل والحمى والطفح الجلدي. 

يمكن أيضًا أن يتطور الفشل الكلوي بسرعة نتيجة لسبب غير متوقع، والفشل الكلوي الحاد هو عندما تفقد الكلى فجأة قدرتها على أداء وظائفها، وقد يتطور الفشل الكلوي الحاد خلال ساعات أو أيام، وغالبًا ما يكون مؤقتًا. 

وتشمل الأسباب الشائعة للفشل الكلوي الحاد ما يلي: 

أمراض الكلى المناعية الذاتية. 

أدوية معينة. 

الجفاف الشديد. 

انسداد في المسالك البولية. 

الأمراض الجهازية غير المعالجة، مثل أمراض القلب أو أمراض الكبد  

علاج الفشل الكلوي 

يعتمد علاج الفشل الكلوي على سبب المشكلة ومداها. 

علاج حالة طبية مزمنة يمكن أن يبطئ تطور مرض الكلى، وإذا توقفت الكليتان عن العمل تدريجيًا فقد يستخدم مقدم الرعاية الصحية بعض الطرق المختلفة لتتبع صحتك والحفاظ على وظائف الكلى لأطول فترة ممكنة، وقد تشمل هذه الطرق ما يلي: 

اختبارات الدم المنتظمة. 

فحص ضغط الدم 

الفشل الكلوي, فيتو

دواء

إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي، فأنت بحاجة إلى علاج لإبقائك على قيد الحياة, ويوجد نوعان من العلاجات الرئيسية للفشل الكلوي. 

غسيل الكلى 

غسيل الكلى يساعد الجسم على تصفية الدم، يوجد نوعان من غسيل الكلى: 

غسيل الكلى، في غسيل الكلى تقوم الآلة بتنظيف الدم بانتظام ويقوم معظم الأشخاص بإجراء غسيل الكلى ثلاثة إلى أربعة أيام في الأسبوع في المستشفى أو عيادة غسيل الكلى. 

غسيل الكلى البريتوني, في غسيل الكلى الصفاقي يقوم مقدم الخدمة بتوصيل كيس به محلول غسيل الكلى إلى قسطرة في بطانة البطن، ويتدفق المحلول من الكيس إلى بطانة البطن ويمتص الفضلات والسوائل الزائدة ويصرف مرة أخرى إلى الكيس، وفي بعض الأحيان يمكن للأشخاص تلقي غسيل الكلى البريتوني في المنزل. 

زرع الكلى 

يقوم الجراح بوضع كلية سليمة في الجسم أثناء عملية زرع الكلى لتحل محل الكلي التالفة، وقد تأتي الكلية السليمة (العضو المتبرع به) من متبرع متوفى أو من متبرع حي، يمكن العيش بشكل جيد بكلية واحدة سليمة. 

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