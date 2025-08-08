عائلات الأسرى الإسرائيليين: قرار احتلال غزة يزيد أعداد المختطفين والقتلى بين جنودنا

أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عن غضبها من قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال غزة، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من أعداد القتلى بين جنودنا ومختطفينا.

وطالب أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، الحكومة الإسرائيلية بضرورة إعادة النظر في قرارها الاستيلاء على مدينة غزة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، مساء اليوم الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو تخسر أوروبا بالكامل.

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، أضاف وزير الخارجية الهولندي: نقف مع إسرائيل لكن ليس مع سياسة الحكومة الحالية.

خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الهولندي إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في قطاع غزة "خطوة خاطئة".

وأضاف فيلدكامب، عبر منصة "إكس": "خطة حكومة (بنيامين) نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة.. الوضع الإنساني كارثي ويتطلب تحسينًا فوريًا.. ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضًا على عودة المحتجزين".

فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة.

