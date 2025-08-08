انطلاق مقابلات القبول بالبرنامج الفرنسي في طب قصر العيني

انطلقت اليوم أولى مقابلات القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الفرنسي الجديد "Kasr Al Ainy French – KAF" بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، والمقرر انطلاقه رسميًا خلال العام الجامعي 2025/2026.

مقابلات شخصية لطلاب البرنامج الفرنسي بقصر العيني

وشهدت المقابلات حضور الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء ومدير البرنامج.

وقبيل بدء اللقاء الرسمي، قدّم عدد من طلاب الفرقة الخامسة من الفرنكوفونيين عرضًا تقديميًا باللغة الفرنسية لتعريف الطلاب الجدد علي ملامح البرنامج الجديد، وأشكال التفاعل والحياة الأكاديمية والأنشطة داخل الكلية.

مقابلات شخصية لطلاب البرنامج الفرنسي بقصر العيني

وشكّل هذا العرض رسالة غير مباشرة للطلاب الجدد بأنهم سينضمون إلى بيئة تعليمية طلابية حيّة، تضم زملاء من السنوات الأعلى يتحدثون الفرنسية ويدعمونهم داخل الكلية، بما يعزز من اندماجهم ويخفف أي شعور بالغربة اللغوية أو الأكاديمية.

مقابلات شخصية للمقبلين على البرنامج الفرنسي بقصر العيني

وخلال النقاش المفتوح مع الطلاب المتقدمين، دار حوار مباشر بينهم وبين وكلاء الكلية ومدير البرنامج، تمحور حول دوافع اختيارهم لـ البرنامج الفرنسي بكلية طب قصر العيني، ورغم إجادة معظمهم للغة الإنجليزية، إلا أنهم عبّروا عن رغبة حقيقية في استكمال مسارهم العلمي باللغة الفرنسية التي درسوها منذ الصغر، مؤكدين أن وجود برنامج طبي كامل باللغة الفرنسية داخل مصر يُغنيهم عن السفر لاستكمال الدراسة بالخارج، ويمنحهم فرصة تعليم متميزة محليًا.

مقابلات شخصية لطلاب البرنامج الفرنسي بقصر العيني

وفيما يتعلق باختيارهم لكلية طب قصر العيني تحديدًا، رغم بعدها الجغرافي عن أماكن سكن بعضهم، أجمع الطلاب على أن اسم "قصر العيني" يمثل لهم رمزًا للتميز الطبي، وأنهم نشأوا وهم يسمعون عن تاريخه العريق، وأن الدراسة به تُضيف بُعدًا أكاديميًا ومهنيًا لا يُقارن بأي مكان آخر.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المقابلات المجدولة التي ستُجرى تباعًا خلال الفترة القادمة مع باقي الطلاب المتقدمين للبرنامج.

مقابلات شخصية لطلاب البرنامج الفرنسي بقصر العيني

تفاصيل البرنامج الطبي الفرنسي بقصر العيني

البرنامج الجديد يحظى بدعم مباشر من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الذي علّق على انطلاق المقابلات قائلًا: "البرنامج الفرنسي ليس فقط إضافة تعليمية، بل هو نافذة للتواصل العلمي مع محيطنا الإفريقي والفرنكوفوني، وامتداد لدور قصر العيني كجسر بين مصر والعالم."

مقابلات شخصية لطلاب البرنامج الفرنسي بقصر العيني

وأعلن عميد الكلية سابقًا عن جاهزية البرنامج من حيث الكوادر والتدريب، إذ تم إعداد نحو 150 أستاذًا ممن يجيدون اللغة الفرنسية، ليس فقط من أجل التدريس، بل لضمان بيئة تعليمية متكاملة تتحدث الفرنسية، وتدعم الطالب أكاديميًا وإنسانيًا.

