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أخبار مصر

تعاون بين طب قصر العيني والوكالة الجامعية للفرانكوفونية لدعم البرنامج الفرنسي "KAF"

ممثل الوكالة الجامعية
ممثل الوكالة الجامعية للفرنكفونية بقصر العيني

استقبلت الدكتورة حنان مبارك، وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون التعليم والطلاب، نيابةً عن الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبصفتها وكيل الكلية، الدكتورة منى عامر، ممثل الوكالة الجامعية للفرانكوفونية في مصر والشرق الأوسط. 

ممثل الوكالة الجامعية للفرنكفونية بقصر العيني
ممثل الوكالة الجامعية للفرنكفونية بقصر العيني

وشاركت في الاستقبال الدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد، ومديرة البرنامج الفرنسي بالكلية.

ويأتي اللقاء في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق البرنامج الفرنسي الجديد "Kasr Al Ainy French – KAF"، المقرر انطلاقه خلال العام الجامعي 2025/2026، والذي يهدف إلى تقديم التعليم الطبي باللغة الفرنسية لطلاب الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.

دعم الوكالة الجامعية للفرنكفونية للبرنامج الفرنسي بقصر العيني

وخلال جلسة النقاش، جرت مناقشة سبل الدعم المباشر الذي ستقدمه الوكالة للبرنامج، والذي يشمل تدريب أعضاء هيئة التدريس على منهجيات وأساليب التعليم الحديث، بالإضافة إلى تنظيم بعثات علمية لأعضاء هيئة التدريس إلى دول فرانكوفونية.

ممثل الوكالة الجامعية للفرنكفونية بقصر العيني
ممثل الوكالة الجامعية للفرنكفونية بقصر العيني

 كما تم بحث آليات دعم الطلاب، من خلال إتاحة فرص التبادل الأكاديمي مع أكثر من ألف جامعة عضو في شبكة الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، بما يُسهم في تعزيز التفاعل الأكاديمي والانفتاح الثقافي.

وأكدت الدكتورة منى عامر، خلال اللقاء، التزام الوكالة بدعم هذا المشروع الأكاديمي الطموح  Kasr Al Ainy French – KAF" خاصة في ظل وجود مقره داخل كلية طب قصر العيني، الأمر الذي يجعله منصة محورية للتعليم الطبي باللغة الفرنسية في المنطقة، مستندًا إلى ما تحمله الكلية والجامعة من تاريخ عريق وتميّز أكاديمي مشهود.

ممثل الوكالة الجامعية للفرنكفونية بقصر العيني
ممثل الوكالة الجامعية للفرنكفونية بقصر العيني

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التعليم الدولي وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وذلك بدعم مباشر من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة

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