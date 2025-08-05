المهرجان القومي يكرم اللواء خالد اللبان.. ومساعد وزير الثقافة يكشف تحديات المسرح

كرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشؤون هيئة قصور الثقافة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان اليوم الثلاثاء بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

تكريم اللواء خالد اللبان

وسلم الفنان محمد رياض رئيس المهرجان اللواء خالد اللبان درع المهرجان وشهادة تقدير، وذلك لدوره الكبير في دعم المهرجان بدورة هذا العام، وخاصة في خروج فعاليات المهرجان لتقدم بالمحافظات المختلفة.

وخلال كلمته، قال اللواء خالد اللبان: "الناس بالمحافظات لديهم نهم للفن والثقافة بشكل عام.. وعلى المستوى الشخصي بحب المسرح جدا من وأنا صغير.. وأمامنا تحد خاصة تلك المنصات التي تعرض محتويات خارجة وهذا يشكل عبئا علينا لأن الفكر لا يجابه إلا بالفكر".

وتحدث "اللبان" عن تحديات المسرح خلال الوقت الحالي، موضحا أن أكبر تحد يتمثل في التسويق"، قائلا: "اكبر تحد للمسرح هو التسويق.. التسويق عامل مهم جدا ممكن يكون عندك منتج جيد لكن عندك مشكلة انك تعرف الناس بالمنتج دا الفترة الجاية.. وهذا ليس على مستوى المسرح بس لكن على مستوى جميع منتجات الثقافة الجماهيرية".

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