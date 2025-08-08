عضو بالكونجرس الأمريكي: أرى ولادة جديدة للبنان والجيش سيقوم بما هو مطلوب منه

قال عضو الكونجرس الأمريكي داريل عيسى إن لبنان على شفا ولادة جديدة، وينتظر أن يقوم الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه خلال نهاية أغسطس الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقائه، رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام في السرايا الحكومي، اليوم الجمعة، في حضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون ونائب رئيس مجموعة "تاسك فورس فور ليبانون" نجاد فارس، حيث بحثا التطورات الراهنة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية – الأمريكية.

وأضاف عيسى: "كان لدينا لقاء مثمر جدا مع رئيس الوزراء نواف سلام، وبصراحة هذا يوم جديد للبنان، ولقد سجل العديد من التقدم في الأيام الماضية، ونحن نتحدث عن ولادة جديدة للبنان وعن الإعمار وإعادة الإعمار سواء كان في الجنوب أو في كل لبنان، وعن الاحتياجات العديدة في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والمياه، وكيف يمكن للولايات المتحدة مع شركاء لها في أوروبا والخليج أن نعمل معا وسريعا من أجل تحقيق ذلك، وبحثنا في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف والعديد من المواضيع، ولكن كل هذه الأمور لما كانت لتحدث لولا وجود حكومة فعالة وموحدة".

عضو كتلة نواب الكتائب اللبنانية: قطار بناء الدولة انطلق.. وندرك الضغوطات

لفت عضو كتلة “الكتائب” النائب إلياس حنكش إلى أن يجب التمييز بين مواقف حزب الله المتشددة بموضوع السلاح ومواقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي الذي يعتبر أن الموضوع بحاجة إلى تروٍّ أكثر.

حنكش وفي حديث عبر الجديد، أشار الى أن قطار بناء الدولة انطلق ومن يريد البقاء على “الموتوسيكلات” فليبقَ، مضيفًا:” ندرك الضغوطات، ورئيسا الجمهورية والحكومة يرمّمان ما دُمّر من خلال حصرية السلاح والإصلاحات”.

وإذ رأى أن مراعاة المخاوف تطمئن جمهور حزب الله، أشار إلى أن المشكلة أن هذا السلاح لم يفد البلد إنما دمره، مؤكدًا أن إعادة بناء لبنان ستكون مع الجميع.

وردا على سؤال، قال: “غياب الدولة أدى إلى تنمية قدرات حزب الله ولكن اليوم هناك فرصة جيدة لإعادة بناء لبنان سيد ومستقل وهناك مسار لتقوية الجيش اللبناني، وعلينا أن نؤمن أن بناء هذا البلد يكون بحصر السلاح واستقلالية القضاء والإصلاح الاقتصادي”.

وتابع: “للأسف لا يوجد مصارحة بين قيادة حزب الله وجمهوره وعلى نعيم قاسم أن يتحلّى بحكمة ويقول أننا نريد الإسهام في إعادة بناء هذه الدولة”.

