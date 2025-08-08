ضربه بيد الفأس على رأسه، النيابة تأمر بحبس مزارع قتل سائق جرار بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، وتحديدًا قرية بني صريد التابعة لمركز فاقوس، واقعة دموية هزّت أركان القرية، بعدما تحوّل خلاف مالي لم يتجاوز ألف جنيه إلى جريمة قتل مروّعة ارتُكبت في وضح النهار أمام أعين العشرات.

مشادة كلامية انتهت بجريمة قتل

ففي ساعات النهار، وأثناء عمل المزارعين داخل الأراضي الزراعية، نشبت مشادة لفظي عنيفة بين "أحمد.ال.ف"سائق جرار زراعي في العقد الرابع من العمر، والمتهم “محمد ال.ال.ع” على خلفية مطالبة مالية، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن يباغت الأخير المجني عليه بضربة قاتلة باستخدام يد فأس على رأسه، أردته صريعًا في الحال وسط المزروعات.

شاهد عيان يروي تفاصيل الجريمة

يقول أحد شهود العيان: "كنا نعمل في الأرض وفجأة سمعنا صراخًا، التفتنا لنجد المتهم يضرب أحمد على رأسه بيد الفأس، فسقط على الأرض دون حراك، وحاول البعض التدخل لكن الأمر كان قد انتهى في لحظات"، فيما أكد شاهد آخر أن الخلاف بينهما كان قد بدأ منذ أيام بسبب مبلغ مالي صغير، ولم يتوقع أحد أن ينتهي بهذه الصورة المأساوية.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارًا بالحادث وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة.

وتمكّنت القوات من ضبط الجاني بعد ساعة واحدة فقط من ارتكاب الواقعة، حيث أقرّ تفصيليًا بجريمته أمام رجال الشرطة، مؤكدًا أن الغضب سيطر عليه إثر الخلاف المالي، فانتهى الأمر بجريمة غير متوقعة.

المجني عليه،فيتو

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة.

جنازة مهيبة للمجني عليه

وشيّع أهالي القرية التابع لمركز فاقوس جثمان الضحية في جنازة مهيبة تخللتها دموع الحزن ودعوات بالقصاص، إذ كان الراحل معروفًا بين أبناء قريته بدماثة الخلق والاجتهاد وحسن السيرة.

