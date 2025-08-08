الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسرة تتهم زوج ابنتهم بإنهاء حياتها أمام أعين بناتها بمساعدة شقيقته في الشرقية

إسعاف الشرقية،فيتو
إسعاف الشرقية،فيتو

اتهمت أسرة الشابة نورا عابدين، المقيمة بقرية السلطان حسن التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، زوجها وشقيقته بإنهاء حياتها أمام أعين بناتها، بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح إثر خلافات أسرية متراكمة.

أب بلا قلب، قصة مقتل فتاة على يد والدها بسبب "عريس" في الشرقية

جريمة أسرية تهز الرأي العام الشرقاوي 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من أسرة المجني عليها بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، فيما كلفت المباحث بسرعة ضبط الزوج وشقيقته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

أسرة المجني عليها تتهم زوجها وشقيقته 

وتقول أسرة المجني عليها: “ابنتنا نورا كانت مثال الزوجة الصابرة والأم الحنون، عاشت سنوات طويلة تتحمل الخلافات والمشكلات داخل بيت الزوجية، أملًا في الحفاظ على أسرتها وحماية بناتها من التشرد. في بداية زواجها عاشت حياة هادئة وأنجبت عدة فتيات، أكبرهن طالبة بالثانوية العامة، لكن الأمور تغيّرت بعد أن بدأت شقيقة زوجها، التي عادت للإقامة معه بعد طلاقها، في التحريض المستمر ضدها”.

كواليس الساعات الأخيرة في حياة نجلتهم 

وتضيف الأسرة: “تركت ابنتهم نورا بيتها وانتقلت إلينا في قرية منزل خيال بعدما ضاقت بها الحياة، لكن الزوج عاد يطلب الصلح، فعادت على أمل أن تستقر حياتها من جديد. للأسف، استمرت الإهانات والتحريض حتى انتهى الأمر بأن اعتدى عليها زوجها بالضرب المبرح أمام أعين بناتها، لتفارق الحياة في الحال وسط صرخاتهن المدوية. لم تشكُ نورا يومًا أو تحرر محاضر ضده، كانت تريد لَمَّ الشمل، لكنهم تمادوا حتى أزهقوا روحها مطالبي  بالقصاص العادل من الزوج وشقيقته ليكونا عبرة لغيرهما”.

المجني عليها،فيتو
المجني عليها،فيتو

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل ربة منزل بالشرقية جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

القحطاني يلتحق بمعسكر الهلال السعودي في ألمانيا

الإسكان: طرح محال وصيدلية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالنوبارية الجديدة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بيسان إسماعيل تحقق 190 مليون مشاهدة بأغنية "خطية" على اليوتيوب

حصاد شهر، ضبط 2886 مخالفة تموينية ومصادرة 30 طن سلع فاسدة ومدعمة بالجيزة

مهندس وطالب بكلية الطب من بني سويف بين ضحايا حادث الصحراوي الشرقي

«100 يوم صحة» تقدم مليون و750 ألف خدمة طبية مجانية في الشرقية

الأكثر قراءة

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

زيكو بعد انتقاله لـ بيراميدز: نجم الأهلي مثلي الأعلى

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

تهديد مبطن، أول رد من حماس على قرار إسرائيل احتلال غزة

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

مخالفتها تستوجب الإخلاء أو الطرد، 3 التزامات على المستأجرين في قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: يجوز التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا إذا توفرت هذه الشروط

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads