أسرة تتهم زوج ابنتهم بإنهاء حياتها أمام أعين بناتها بمساعدة شقيقته في الشرقية

اتهمت أسرة الشابة نورا عابدين، المقيمة بقرية السلطان حسن التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، زوجها وشقيقته بإنهاء حياتها أمام أعين بناتها، بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح إثر خلافات أسرية متراكمة.

جريمة أسرية تهز الرأي العام الشرقاوي

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من أسرة المجني عليها بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، فيما كلفت المباحث بسرعة ضبط الزوج وشقيقته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

أسرة المجني عليها تتهم زوجها وشقيقته

وتقول أسرة المجني عليها: “ابنتنا نورا كانت مثال الزوجة الصابرة والأم الحنون، عاشت سنوات طويلة تتحمل الخلافات والمشكلات داخل بيت الزوجية، أملًا في الحفاظ على أسرتها وحماية بناتها من التشرد. في بداية زواجها عاشت حياة هادئة وأنجبت عدة فتيات، أكبرهن طالبة بالثانوية العامة، لكن الأمور تغيّرت بعد أن بدأت شقيقة زوجها، التي عادت للإقامة معه بعد طلاقها، في التحريض المستمر ضدها”.

كواليس الساعات الأخيرة في حياة نجلتهم

وتضيف الأسرة: “تركت ابنتهم نورا بيتها وانتقلت إلينا في قرية منزل خيال بعدما ضاقت بها الحياة، لكن الزوج عاد يطلب الصلح، فعادت على أمل أن تستقر حياتها من جديد. للأسف، استمرت الإهانات والتحريض حتى انتهى الأمر بأن اعتدى عليها زوجها بالضرب المبرح أمام أعين بناتها، لتفارق الحياة في الحال وسط صرخاتهن المدوية. لم تشكُ نورا يومًا أو تحرر محاضر ضده، كانت تريد لَمَّ الشمل، لكنهم تمادوا حتى أزهقوا روحها مطالبي بالقصاص العادل من الزوج وشقيقته ليكونا عبرة لغيرهما”.

المجني عليها،فيتو

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.