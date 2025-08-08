زعيم حزب إسرائيلي عن احتلال غزة: مأساة ستستمر لأجيال

قال زعيم حزب الديمقراطيين بإسرائيل يائير جولان: إن قرار المجلس الوزاري المصغر المخالف لموقف رئيس الأركان مأساة ستستمر لأجيال.

وأضاف جولان: أن القرار يعني أن أبناءنا سيبقون في غزة وسنظل ندفع المليارات لسنين لأسباب سياسية وعلينا زيادة النضال وإسقاط حكومة نتنياهو سينقذ الأرواح.

وفي السياق ذاته انتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة ووصفه بالخطأ الكبير.

وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب في غزة، وتشمل نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وبلورة حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته صحيفة معاريف العبرية.

وبحسب القناة فإنّ الخطة التي وافق عليها الكابينت في وقت سابق، تضم هذه الأهداف الخمسة التي يمثل تحقيقها نهاية للحرب المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا.

وأكدت الأغلبية المطلقة من وزراء مجلس الوزراء أن الخطة البديلة المقدمة من رئيس الأركان إيال زامير، على مجلس الوزراء لن تحقق هزيمة حماس أو إعادة الرهائن".



وشهد الاجتماع نقاشات أكثر حدة بعد إقرار الاحتلال الكامل، حيث جدد رئيس الأركان اعتراضه على خطة نتنياهو بقوله: "لن تكون هناك استجابة إنسانية للمليون شخص الذين سننقلهم، سيكون كل شيء معقدًا".

وتجددت المواجهات التي سيطرت على أجواء النقاش طيلة ساعات الاجتماع العشرة، حيث ردّ الوزير إيتامار بن غفير على رئيس الأركان بقوله: "توقفوا عن التحدث إلى وسائل الإعلام، نريد قرارًا، جميعنا قلقون بشأن الرهائن، وقلقون أيضًا على الجنود الذين يطالبون بالنصر."

