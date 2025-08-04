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سياسة

رئيس الإنجيلية خلال إدلائه بصوته في انتخابات الشيوخ: المشاركة مسئولية وطنية

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

أدلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين، بمساكن شيراتون بمحافظة القاهرة.

المشاركة الفاعلة

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، قائلًا:"التصويت في الانتخابات ليس فقط حقًا دستوريًّا، بل هو واجب وطني يعكس انتماء المواطن وحرصه على مستقبل بلاده. إننا اليوم نمارس مسؤوليتنا من أجل الوطن، ونؤمن أن المشاركة الواسعة هي دليل وعي الشعب المصري ورغبته في بناء غدٍ أفضل."

كما شدد على أن: "المشاركات في الانتخابات الوطنية ليست لحظات عابرة، بل هي محطات مصيرية تحدد شكل المستقبل، ومن هنا فإن صوت المواطن هو تعبير مباشر عن رؤيته لمصر التي يحلم بها."

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رئيس الإنجيلية مسؤولية وطنية القس أندريه زكي إنتخابات الشيوخ الطائفة الإنجيلية

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