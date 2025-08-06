التمثيل التجاري يشارك في جلسة تأهيل للتصدير إلى الأسواق الأفريقية

شاركت شئون الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بالتمثيل التجاري في أعمال الجلسة التدريبية ضمن فعاليات برنامج " أسس النفاذ للأسواق الدولية والتصدير " التي نظمت بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية FTTC التابع للوزارة بتاريخ ٥ أغسطس الجاري.

واستهدفت الجلسة العمل علي إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، في إطار التعاون والتنسيق القائم بين التمثيل التجاري وكافة الجهات والهيئات المعنية بتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة للنهوض بالصادرات المصرية.

ركزت فعاليات اللقاء على أسس النفاذ للأسواق الأفريقية والتصدير بمشاركة رؤساء عدد من مكاتبنا التجارية المعتمدين بالدول الأفريقية عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".



وشارك بالجلسة التدريبية الوزير المفوض التجاري /راجي نبيل عدلي نائب مدير شئون أفريقيا بالتمثيل التجاري الذي استهلّ اللقاء بتقديم عرضا حول دور التمثيل التجاري ومكاتبنا التجارية في دعم المصدرين الي الأسواق الأفريقية والخدمات التي يمكن تقديمها من خلال إتاحة فرص تصديرية - إعداد تقارير تسويقية - تنظيم بعثات تجارية وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما شهدت الجلسة حضورا مكثفا من قبل عدد من المصدرين المصريين المهتمين بالتعامل مع الأسواق الأفريقية المختلفة في عدة قطاعات تصديرية واعدة منها: الأسمدة - الحاصلات الزراعية - التعبئة والتغليف- المنسوجات القطنية - مواد البناء - المنتجات الغذائية.

ركزت الجلسة على عدة محاور أبرزها: تأهيل ط المصدرين وأصحاب المشروعات بأهم آليات وتقنيات التصدير والنفاذ للأسواق وعلي رأسها الأسواق الأفريقية، استعراض دور التمثيل التجاري في دعم الصادرات المصرية وكيفية تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية تجاريا واستثماريا.

من ناحية أخرى، أجرت المكاتب التجارية بدول أفريقيا المختلفة مداخلات عبر "الفيديو كونفرانس" للرد على استفسارات المشاركين من ناحية كيفية تعزيز التواجد المصري في الدول المعتمدين لديها - أفضل الآليات للنفاذ لهذه الأسواق - تسليط الضوء على أهم الفرص والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين في الأسواق الأفريقية - كيفية الاستفادة من دور التمثيل التجاري المصري في تعزيز تواجد المنتجات والشركات المصرية تجاريا واستثماريا في الأسواق الأفريقية.

يعد هذا اللقاء هو الثاني من نوعه الذي يشارك فيه التمثيل التجاري، حيث تم المشاركة في لقاء مماثل العام الماضي في إطار برنامج إعداد جيل مؤهل من المصدرين للأسواق الخارجية لا سيما الأفريقية.

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