تفاصيل الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الحر بالسويس الجديدة

يبدأ، الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس، الحجز الإلكتروني واختيار شقق الإسكان الحر للمواطنين المتقدمين ومسددي قيمة جدية الحجز للشقق.

جدية حجز شقق الاسكان الحر

وحددت جدية حجز شقق الإسكان الحر السويس الجديدة مبلغ وقدره 151,000 جنيه (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيهًا لا غير) دفعة واحدة غير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150,000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) جدية الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

وطرق السداد كالتالي:

-السداد يتم علي رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه عند التقديم الكترونيا) ببنك التعمير والاسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية:

ـالتحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

-سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).Ø التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان.

-السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم إرساله عبر رسالة نصية SMS.

-في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

على ان يتضمن التحويل البيانات التالية:

- اسم المستفيد من التحويل

- اسم المتقدم للحجز رباعي.

-رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية.

حالات إلغاء التخصيص شقق الإسكان

وحددت الوزارة حالات إلغاء التخصيص الشقق كالتالي:

(١) الشروط البنائية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

-بناء على طلب المخصص له الوحدة.

-عدم استكمال سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

-عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وتطرح الوزارة ٣٥۰۸۸ شقة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان بمشروعات: شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة، وشقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق مشروع بشاير، وشقق مشروع أهالينا.

وتخطط الوزارة لطرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.