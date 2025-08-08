دليلك الكامل لحجز شقق الإسكان الأخضر

بدأ سداد جدية الحجز والتقديم على شقق الإسكان الأخضر والتي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ويضم 54792 شقة بمشروع الإسكان الأخضر.

وتعد هذه المبادرة من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في توفير سكن اجتماعي صديق للبيئة ويساعد في خفض استهلاك الطاقة.

وشقق الإسكان الأخضر هي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

والشقق بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًّا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًّا للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك لمدة تصل إلى 20 عامًا.

ورابط التقديم على الشقق من هنا

ونستعرض خطوات التقديم على الشقق وهي كالتالي:

ويتـم التقديـم عـن طريـق البوابـة الإلكترونيـة لصندوق الإسـكان الاجتماعـي ودعـم التمويل العقـاري من خلال الرابط من هنا

.1 ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

.2 إرفاق إيصال شــراء الكراســة وإيصال ســداد مقــدم الحجــز والمصاريــف الإداريــة إضافــة للمســتندات التاليــة (بصيغــة PDF بحــد أقصــى2MB) لتحميلهــا علــى الموقــع بملــف واحــد:

أ. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

ب. شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو األســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) »علـــى أن تكــون مختومــة وموقعـة ومؤرخـة مـن جهـة العمـل فـي تاريـخ معاصـر للإعـلان، بحيـث تشـمل صافـي المكافـآت والبـدلات والأربـاح والحوافـز السـنوية التــي يتحصــل عليهــا الفــرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) » وذلــك إن وجــد.

ج. أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافـي - الأمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خالفـه - امتـالك أي سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيـر أو أي أوراق ماليـة تـدر دخـل إضافـي) تفيـد صافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري للفـرد أو األسـرة «الـزوج والزوجـة (إذا كانـت تعمـل») علــى أن تكـون مختومـة ومؤرخـة ومعتمـدة.

• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

- مدة الخدمة بجهة العمل ال تقل عن 6 أشهر.

• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

- تقديــم شــهادة معتمــدة مــن جهــة العمــل تتضمــن جميــع البيانــات الأساســية بصافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري وموضحــًا بهــا رقــم الســجل التجــاري والبطاقــة الضريبيــة لجهــة العمــل.

- مدة الخدمة بجهة العمل ال تقل عن 6 أشهر.

• بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

• بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

د. صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة - شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

ه. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

و. بالنسـبة لـ ذوي الإعاقة: سـيتم التخصيـص طبقـًا لعـدد الوحـدات المتاحـة، وسـيتم مراعـاة تخصيص نسـبة 5% مـن الوحـدات المتاحة لـذوي الإعاقـة بشـرط انطبـاق الشـروط عليهـم وتقديـم المسـتند الـدال علـى درجـة الإعاقـة مـن المجالـس الطبيـة المتخصصة أو مـن اللجنـة الطبيـة العامـة الحكوميـة التابعـة لمحافظـة المواطـن علـى أن يكـون مستند إعاقـة حديـث صـادر فـي عـام 2022.

ز. فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـلان السـابق.

.3 يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقًا للخطوات التالية:

أ. الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق

ب. فـي حالـة عـدم وجـود حسـاب حالـي، يقـوم المتقـدم صاحـب الطلـب - مسـدد إيصـال مبلـغ مقـدم جديـة الحجـز والمصروفـات اإلداريـة - بإنشــاء حســاب خــاص بــه بالضغــط علــى تســجيل مــن أعلــى الصفحــة الرئيســية علــى اليســار، ويقــوم بمــلء اســتمارة التســجيل ببياناتــه الأساسـية.

. ج. بعـد إنشـاء الحسـاب تصـل رسـالة نصيـة (SMS) لمقـدم الطلـب علـى رقـم التليفـون المحمـول الـذي قـام بتسـجيله علـى الموقـع، حيـث تتضمـن الرسـالة رقـم كـودي يقـوم مقـدم الطلـب بإدخالـه علـى الموقـع لإتمـام عمليـة التسـجيل.

د. يقـوم مقـدم الطلـب بالدخـول علـى حسـابه والقيـام بإنشـاء طلـب الحصـول علـى وحـدة سـكنية، حيـث يبـدأ بمـلء البيانـات الخاصـة بـه متضمنـه بياناتـه الشـخصية والعمـل والسـكن والحالـة الاجتماعيـة وبيانـات الزوج/الزوجـة - إن وجـدت - بالإضافـة إلـى تحديـد رغبتـه فـي المشــروع بالمركز/المدينــة التـــي يرغــب فــي التقــدم عليهــا ضمــن المحافظــات المطروحــة بكراســة الشــروط طبقــًا للرغبــة المحــررة باســتمارة الحجــز، وذلــك بعــد ســداد المبالــغ المطلوبــة.

ه. يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد أقصى 2MB ) في ملف واحد.

و. بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: ”تم إرسال طلبكم بنجاح“.

.4 يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم.

وعلى مستوى شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًّا مصري الجنسية.

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًّا.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

-ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم تسلمها.

-يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًّا ومدنيًّا.

- الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

- سداد العميل لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية/الوحدات السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبـر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التى تقدم لحجزها.

