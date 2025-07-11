بنك ناصر الاجتماعي يرعى معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي

يشارك بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كراعٍ لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية الذي افتتحته وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء أمس في منطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي.

ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم الحرف اليدوية والتمكين الاقتصادي، وتماشيا مع سياسته في تقديم وعرض خدماته التمويلية ومنتجاته المالية والمصرفية على العديد من شرائح العملاء خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة البنك أن هذه الرعاية تأتي تأكيدًا على التزام بنك ناصر الاجتماعي برسالته المجتمعية في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير منصات حقيقية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتوسع في هذه المشروعات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع بهدف دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بتحمل البنك قيمة مشاركة مستفيدات تمويل مستورة داخل المعرض وتوفير أماكن إقامة وإتاحة المزيد من التسهيلات الخاصة بإجراءات المنح والمتابعة والضمانات المطلوبة، كما تم التعاون مع الجهات الشريكة لتدريب المستفيدات على تطوير منتجاتهم وطرق التسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع المرأة على العمل الحر وريادة الأعمال وتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي.

وفي ذات السياق أوضح أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن رعاية البنك لهذا المعرض، جاءت في إطار المشاركة الفعالة للبنك في تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي، مضيفا أن البنك يقدم بجانب الرعاية عددا من منتجات المستفيدين من تمويلات البنك المختلفة مثل تمويل مستورة وفاتحة خير.

الجدير بالذكر أن البنك نجح في تمويل أكثر من 31 ألف مشروع للمستفيدات من تمويل مستورة بإجمالي مبلغ 764 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط، حيث إن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى خمسون ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلى 60 عاما ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التي يقدمها البنك للمرأة.

كما يستمر البنك في تقديم منتج فاتحة خير والذي يستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معا من سن 21 حتى 60 سنة ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 300 ألف جنيه يتم سدادها على أقساط شهرية، وتتراوح مدة السداد من سنة وبحد أقصى سنتين بعائد متميز وإجراءات ميسرة، حيث نجح البنك إلى الآن في تقديم تمويلات بقيمة 76 مليون جنيه تقريبا.

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