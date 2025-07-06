وزيرة التضامن: إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة

قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم إنشاء غرفة التحكم والسيطرة بالوزارة بالتعاون مع إدارة الإشارة بهدف أن يكون وحده لكل جهه تابعة للوزارة فى هذه الغرفة

وأشارت وزيرة التضامن أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت خلال لقائها مع عدد من الصحفيين على استمرار الزيارات المفاجئة على المراكز المقدمة للخدمة للتأكد من جودة الخدمات للمستفيدين خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

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