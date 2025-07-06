الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

التضامن: زيادة عدد الحضانات يساهم في تنمية الوعي للاطفال

مارجريت صاروفيم نائبة
مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

كشفت مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم البدء الميداني للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية وذلك وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية

 

واكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن زيادة عدد الحضانات يساهم فى تنمية الأطفال وإعداد جيل من الشباب الواعي وان هذا المشروع وطني وأن أهم الأمور هو إعداد قواعد بيانات عن عدد الحضانات ومسح قومي عن الأعداد من خلال الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات.

 

 وأشارت خلال لقاء عدد من الصحفيين أن حصر الحضانات  سيواكبه عدد من الإجراءات الداعمة، حيث سيتم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير بهدف دعم قطاع الحضانات.

 

 

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