الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة

معاش تكافل وكرامة،
معاش تكافل وكرامة، فيتو
ads

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2025، اليوم الخميس، وذلك من خلال المنافذ المعتمدة للصرف، مثل مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

 

خطوات الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 إلكترونيا

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية تتيح للمستفيدين معرفة تفاصيل المعاش والمستحقات المالية بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية: 

1. الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط الرسمي.  

2. اختيار برنامج "تكافل وكرامة". 

3. إدخال الاسم الرباعي للمستفيد. 

4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5. إدخال رقم الهاتف المسجل في البرنامج. 

6. الضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل المعاش.

 

زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية نحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

وستعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الإجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلًا بالدعم النقدي المباشر.

وبدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

أكد وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الخزانة العامة للدولة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدي المشروط صرف معاشات تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة شروط تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة فروع بنك ناصر الاجتماعى مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2025 وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجموعة العمل الوزارية بشأن تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات

التضامن تنفذ مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة بالتعاون مع "جايكا"

التضامن تطلق فعاليات المعسكر التدريبي المشترك مع مؤسسة حياة كريمة

وزيرة التضامن: مصر تتبنى استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية

الأكثر قراءة

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

القبض على سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع الخامس

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الأسباني 2025

"الرئاسي الليبي" يجمد قرارات الدبيبة العسكرية بشأن أحداث طرابلس

نفدوا بجلدهم، وصول حسام البدري وهادي خشبة وأيوب من ليبيا (صور)

التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا

كل يوم بحجة، خالد بيبو يحذر الأهلي من حمزة علاء بعد أزمة تجديد عقده (فيديو)

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادثين مروعين بالفيوم

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية