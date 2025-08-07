مواصفات سيارات إم جي 4 الكهربائية

طرحت شركة إم جي سيارتها الكهربائية MG4 لأول مرة في الشوارع العالمية، بأسعار تبدأ من 10,300 دولار، مزودة بطاريات شبه صلبة وتقنية متقدمة، حيث تبلغ 180 واط ساعة/كيلوجرام، ولكن يُقال إن حزمة البطارية التي تبلغ سعتها 70 كيلوواط ساعة كافية لمنح الهاتشباك الكهربائية مدى يصل إلى 537 كيلومترًا (334 ميلًا).

وتُقدم السيارة إم جي مع حزم بطارية بسعة 42.8 و53.9 كيلوواط ساعة، مما يُوفر مدى يصل إلى 437 كيلومترًا (271 ميلًا) و530 كيلومترًا (329 ميلًا) على التوالي، والنسخة الرائدة من الطراز المُزود ببطارية 42.8 كيلوواط ساعة تُعرف بـ فريدوم.

ويبلغ طول سيارة إم جي 4,395 ملم، وعرضها 1,842 ملم، وارتفاعها 1,551 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,750 ملم.

