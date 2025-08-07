الخميس 07 أغسطس 2025
المقاولون العرب يضم النيجيري كالو لدعم هجوم الذئاب

المقاولون العرب يضم النيجيري كالو لدعم هجوم الذئاب

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم المهاجم النيجيري كالو اونيماتشي مواليد 2005 قادما من الدوري النيجيري. 


وأنهى نادي المقاولون إجراءات قيد اللاعب ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.


وانتظم المهاجم النيجيري في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي.

