المقاولون العرب يضم النيجيري كالو لدعم هجوم الذئاب

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم المهاجم النيجيري كالو اونيماتشي مواليد 2005 قادما من الدوري النيجيري.



وأنهى نادي المقاولون إجراءات قيد اللاعب ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.



وانتظم المهاجم النيجيري في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي.

