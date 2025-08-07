بعد الفوز بجائزتي أفضل ديكور ومؤلف صاعد بالمهرجان القومي، خالد اللبان: دعم المواهب المسرحية على رأس أولوياتنا

أسدل الستار على فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة، التي شهدت مشاركة 35 عرضا ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، مثلت مختلف الجهات الثقافية والفنية الرسمية والمستقلة من جميع أنحاء الجمهورية.

جوائز قصور الثقافة في المهرجان القومي

وحصدت الهيئة العامة لقصور الثقافة على جائزتين، بفوز محمد طلعت بجائزة أفضل تصميم ديكور (مناصفة) عن عرض "مرسل إلى" لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين، وفوز محمد عادل النجار بجائزة أفضل مؤلف صاعد عن عرض "أول من رأى الشمس" لفرقة قصر ثقافة روض الفرج.

مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة

وبهذه المناسبة قدم اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة، التهنئة للفائزين، مشيدا بجميع عروض الهيئة المشاركة في المهرجان، ومؤكدا أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم التجارب الشابة والمواهب المسرحية بالأقاليم، بتوفير بيئة داعمة ومحفزة لنموها وتطورها.

كما أشاد بما تقدمه فرق قصور الثقافة من عروض تحمل رؤى إنسانية معاصرة، وتعبر عن بصمة فنية واضحة.

وقد ترشحت عروض الهيئة لعدد من الجوائز الأخرى في المهرجان، بما يعكس تطور المستوى الفني، وجاءت على النحو التالي: جائزة أفضل مخرج صاعد رشح لها محمد فرج عن عرض "مرسل إلى"، جائزة التأليف عن العرض نفسه ورشح لها طه زغلول، كما رشح ميشيل منير لجائزة أفضل تأليف عن عرض "اليد السوداء".

بالإضافة إلى ترشيح عرض "لعنة زيكار" لجائزة أفضل دعاية، وعرض "أول من رأى الشمس" لجائزة الأشعار، كما رشح فؤاد هارون عن العرض نفسه في فئة الألحان.

