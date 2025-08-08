بعد انتهاء الانتخابات، ما موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ؟

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث بدأ التصويت بالداخل يومي 4 و5 أغسطس.

نتيجة الانتخابات يوم ١٢ أغسطس المقبل

وفي هذا الشأن يستعد مجلس الشيوخ لاستقبال الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ حيث من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة الانتخابات يوم ١٢ أغسطس المقبل.

تحديد موعد لاستقبال الفائزين بمقر مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيه العضوية

وعقب ذلك يتم تحديد موعد لاستقبال الفائزين بمقر مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيه العضوية وذلك تمهيدًا لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

وتعقد هذه الجلسة في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء مدة مجلس الشيوخ الحالي والتي تنتهي في ١٧ أكتوبر المقبل.

التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

وانتهى مساء الثلاثاء الماضي، ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أول أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

وتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.



8 آلاف و825 مقرًّا انتخابيًّا على مستوى الجمهورية،

وجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرًّا انتخابيًّا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وأجريت الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

