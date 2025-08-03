وزير الخارجية: القضية الفلسطينية جوهر الصراع وإسرائيل مسؤولة عن معاناة المدنيين

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال إيجاد حل عادل وشامل لها.

وزير الخارجية: إسرائيل المتسبب في معاناة وتجويع الفلسطينيين في غزة

وحمل “عبد العاطي” خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” إسرائيل المسؤولية الكاملة عن معاناة وتجويع المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها الجهة التي تغلق المعابر وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية، رغم حاجة السكان الماسة لها.

بدر عبد العاطي: نعمل مع الأطراف المعنية من أجل هدنة في غزة

وأوضح أن مصر تعمل بالتنسيق مع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى هدنة في غزة، لافتًا إلى أن القاهرة تدفع بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ بداية الحصار الإسرائيلي.

وشدد عبد العاطي على أن أي مزايدات على الدور المصري تصب في مصلحة إسرائيل، كونها تخفف عنها الضغوط الدولية، مجددًا التأكيد على أن السلام لن يتحقق في المنطقة إلا من خلال حل القضية الفلسطينية بشكل جذري.

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