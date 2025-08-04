جيسوس يطالب النصر السعودي بالتعاقد مع نجم بورتو البرتغالي

بدأ البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، إعادة ترتيب أوراق فريقه قبل بدء منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

النصر يواجه اتحاد جدة

ويفتتح النصر السعودي موسمه بمواجهة مرتقبة ضد اتحاد جدة يوم 19 أغسطس الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.

جيسوس يرغب في ضم حارس مرمى بورتو البرتغالي

وبحسب تقارير صحفية، فإن جيسوس أبدى رغبته في رحيل الحارس البرازيلي ماتيوس بينتو عن صفوف الفريق وبقاء نواف العقيدي الحارس العائد من إعارة مميزة إلى الفتح السعودي.

وبحسب الصحفي سباستياو بينتو، فإن نادي النصر بدأ بالفعل التواصل مع إدارة بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات الحارس ديوجو كوستا حارس مرمى الفريق في الانتقالات الجارية.

وأشار إلى أن مسؤولي النادي السعودي لديهم رغبة في ضم اللاعب بناء على طلب جيسوس وبمباركة القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن حتى الآن لم يقدموا عرضا رسميا من أجل الحارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.