نقلت وكالة رويترز عن وثيقة أوروبية، أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا يزال دون ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل.

وثيقة أوروبية: شاحنات المساعدات التي تدخل غزة أقل مما تم الاتفاق عليه

وأكدت الوثيقة الأوروبية، أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة أقل بأربع مرات مما تطالب به دول الاتحاد الأوروبي.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تعمل في قطاع غزة، إلى الإغلاق الفوري.

مواقع توزيع الغذاء التابعة لـ مؤسسة غزة الإنسانية

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم، أن مواقع توزيع الغذاء التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" تحولت إلى مواقع لـ"قتل منظم وتجريد من الإنسانية".

وقالت إن "ما يقارب الـ 54 عاما من عمل منظمة أطباء بلا حدود، نادرا ما شهدنا هذا المستوى من العنف المنهجي ضد مدنيين عزل".

لإطلاق النار على أطفال في صدورهم

من جهتها، قالت راكيل أيورا، المديرة العامة للمنظمة إن "أطفال يطلق عليهم النار في صدورهم بينما يحاولون الوصول إلى الطعام، وأشخاص يسحقون أو يختنقون في تدافعات، حشود كاملة تطلق عليها النار في نقاط التوزيع".

وأشارت إلى أن "مواقع التوزيع التابعة للمؤسسة التي تتظاهر بأنها مساعدات إنسانية، قد تحولت إلى مختبر للقسوة، يجب أن يتوقف هذا الآن".

استعادة آلية إيصال المساعدات المنسقة من قبل الأمم المتحدة

ودعت المنظمة إلى "تفكيك فوري لمخطط مؤسسة غزة الإنسانية، واستعادة آلية إيصال المساعدات المنسقة من قبل الأمم المتحدة".

