إصابة أم وابنها لقفزهما من حريق شقة بالطابق الثاني في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار في منطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة سيدة وطفلها بعد قفزهم من الشقة هربا من الحريق.

وكان قسم شرطة الرمل أول تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بعقار بشارع السوق خلف شركة الورق بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية.

وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بالعقار المشار إليه.

الأم تهرب بابنها قفزا من الدور الثاني

وتسبب الحريق في قفز سيدة وطفلها من شرفة الشقة محل الحادث في الشارع هربًا من النيران عقب اندلاع الحريق، ما أسفر عن إصابتهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

