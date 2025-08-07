وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تطوير سوق العتبة بالقاهرة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة 3 شوارع هي العسيلي والجوهري، ويوسف نجيب، بعد نقل الباعة الجائلين منهما لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها، وستبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي ٣٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

تطوير شوارع العتبة



وخلال جولة وزيرة التنمية المحلية استمعت إلى شرح تفصيلي من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة وعدد من قيادات الجهاز القومي للتنسيق الحضارى والشركة المنفذة حول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، حيث تم الإشارة إلى الانتهاء الكامل من كافة أعمال المرافق والبنية التحتية ورفع كفاءة وإحلال شبكات المرافق والتي يتم تنفيذها بالمنطقة المستهدفة وذلك بنسبة 100%، وجاري الانتهاء الكامل من أعمال طلاء ورفع كفاءة واجهات عدد من العمارات ذات الطراز والطابع المعماري المتميز المطلة على شوارع العسيلي والجوهري وامتداده، ويوسف نجيب من بينها عمارة ( تيرينج) وعمارة ( بريموس ) لاستعادة رونقها مرة أخرى.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة وصلت حوالي 90%، وأشادت وزيرة التنمية المحلية بأعمال التنسيق الحضاري والجمالي الذي تمت في عمارات الطراز المعماري بالمنطقة.

وشددت د. منال عوض على ضرورة عدم السماح بأي تشوهات بصرية على واجهات العمارات التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أي أسلاك علي واجهاتها للحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي لها بعد أعمال التطوير، مشيرة إلى أهمية إزالة أي إشغالات في المنطقة وعدم السماح بأي عشوائية بعد الانتهاء من التطوير، ومنع أي إشغالات أو خروج لأصحاب المحلات عن المناطق المسموح بها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية دفع وتيرة الأعمال الجارية للانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقًا للجدول الزمني مراعاة للظروف الاجتماعية للباعة وأصحاب المحلات المتواجدين في الشوارع المستهدفة في التطوير، وشددت د.منال عوض علي أهمية استمرار المتابعة مع جهاز التنسيق الحضاري مع الشركة المنفذة للانتهاء من رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولي والتي تتميز بطراز معماري وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.