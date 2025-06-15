وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة شوارع العسيلي والجوهري، ويوسف نجيب، بعد نقل الباعة الجائلين منهما لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها، وستبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حوالي ٣٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة وعدد من القيادات بالقطاعين.

طلاء واجهات عدد من العمارات بالعتبة

وفي بداية الجولة التفقدية استمعت وزيرة التنمية المحلية، إلى عرض من رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبنية التحتية التي يتم تنفيذها بالمنطقة المستهدفة، وكذا أعمال طلاء واجهات عدد من العمارات ذات الطابع المعماري المتميز المطلة علي شوارع العسيلي والجوهري وامتداده، ويوسف نجيب، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وإحلال شبكات المرافق بنسبة ١٠٠٪

؜تطوير واجهات المحلات

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية علي مشاهدة أحد نماذج تطوير واجهات المحلات وطلاء واجهات العمارات ذات الطابع المعماري بالمنطقة.

والتقت الدكتورة منال عوض خلال جولتها مع عدد من أصحاب المحلات التجارية بالشوارع التي تشهد أعمال التطوير الحالي، الذين تقدموا بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة ووزارة التنمية المحلية علي الاهتمام بتطوير المنطقة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية خلال حديثها مع أصحاب المحلات: "إن شاء الله هنعملكم حاجة كويسة وآمنة تليق بيكم وبالمواطنين المترددين علي المنطقة وكذلك الباعة الموجودين في الشوارع التي تشملها المرحلة الأولى للتطوير وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة.. ونتمنى يكون نموذج ناجح يمكن تكراره في عدد من الشوارع الأخرى بالمنطقة".

و في ختام جولتها وجهت الدكتورة منال عوض، بأهمية دفع وتيرة الأعمال الجارية للانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقًا للجدول الزمني، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير والتي تتميز بطراز معماري وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

وشددت الدكتورة منال عوض علي أهمية مراجعة أي تشوهات بصرية علي واجهات العمارات التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أي أسلاك علي واجهاتها للحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي لها بعد أعمال التطوير.

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