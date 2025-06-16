تطوير سوق العتبة، 10 ملايين مخصصات إضافية من التنمية المحلية.. تكلفة المرحلة الأولى 38 مليون جنيه.. تجديد شبكات المرافق.. تطوير واجهات العقارات ذات الطابع المعماري.. الهدف: بيئة آمنة معيشة كريمة

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير سوق العتبة بالموسكي، حيث تم إخلاء الباعة الجائلين وتسكينهم بشكل مؤقت بجراج العتبة على أن يتم عودتهم مرة أخرى بعد الانتهاء من التطوير.

المرحلة الأولى لأعمال التطوير: تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية، وإنشاء طاولات ذات شكل حضارى للباعة الجائلين، مع طلاء واجهة العقارات، وذلك من أجل استعادة المظهر الجمالي للمنطقة مع تيسير حركة المرور.



مخصصات إضافية لتطوير سوق العتبة

فى منتصف مارس الماضى، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن تكلفة أعمال تطوير المرحلة الأولى من سوق العتبة تقدر بحوالي 28 مليون جنيه يتم دفعها من مخصصات الخطة الاستثمارية للوزارة، وأثناء جولة الوزيرة أمس بالشوارع التى يتم تطويرها بالعتبة أعلنت أن تكلفة تطوير المرحلة الأولى وصلت إلى 38 مليون جنيه أى تم إضافة 10 ملايين جنيه فى ثلاثة شهور.



أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكي، تتضمن رفع كفاءة شوارع العسيلي والجوهري، ويوسف نجيب، بعد نقل الباعة الجائلين منها لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها.



الانتهاء من إحلال شبكات المرافق

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة وإحلال شبكات المرافق بنسبة ١٠٠٪؜، وجار الآن تطوير واجهات المحلات وطلاء واجهات العمارات ذات الطابع المعماري بالمنطقة.

كما حرصت الوزيرة على الاستماع لآراء أصحاب المحلات التجارية بالشوارع التي تشهد أعمال التطوير الحالية، لمعرفة مقترحاتهم بشأن التطوير، مؤكدة أن هدف التطوير الأول هو تحقيق بيئة آمنة للمواطنين، وكذلك الباعة الموجودين في الشوارع التي تشملها المرحلة الأولى للتطوير وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية مراجعة أي تشوهات بصرية علي واجهات العمارات التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أي أسلاك على واجهاتها للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لها بعد أعمال التطوير.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن أعمال تطوير المرحلة الأولى تتضمن عمل ٤٧٣ (طاولة) للباعة الجائلين، سيقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، وذلك بدلا من “الفرشة”، والتى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم، مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال التجارية والباعة وسهولة وصول المواطنين إلى المحال؛ بما يحقق معيشة كريمة للجميع، والانطلاق نحو مستوى عالٍ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عودة الباعة مرة أخرى بعد الانتهاء من التطوير

كما أوضح إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيتم إعادة الباعة بعد انتهاء أعمال التطوير التى تتم وفقًا للنموذج الذى اعتمدته د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى فى إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذا الباعة وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع.

كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء، ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين على المنطقة، وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.



طلاء واجهات العقارات بالموسكى

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يجري حاليًا طلاء واجهات العقارات بالمنطقة، بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى بما يتناسب مع طبيعتها، لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، مع رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراجعة كافة المرافق والخدمات بها.

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