الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حملة مكبرة للتصدي لمكبرات الصوت والإشغالات بشوارع ميت غمر بالدقهلية (صور)

حملة على مكبرات الصوت
حملة على مكبرات الصوت بميت غمر، فيتو

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية حملة لمصادرة مكبرات الصوت المخالفة بشوارع مدينة ميت غمر بقرية ميت محسن وضبط ومصادرة 12 بازوكا صوتية و5 تابلوهات مخالفة.

حملة علي مكبرات الصوت بميت غمر 
 تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبمتابعة مستمرة من اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، نفذ قسم الإشغالات برئاسة المركز حملة مكبرة بمدينة ميت غمر بقرية ميت محسن لمصادرة مكبرات الصوت المخالفة.

 

حملة للحفاظ على النظام العام وراحة المواطنين من الإزعاج

تمت الحملات بحضور أحمد حجازي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعادل القصعي قسم الإشغالات برئاسة المركز، وفريق العمل المعاون لهم، قامت الحملة بضبط ومصادرة 12 بازوكا صوتية و5 تابلوهات مخالفة، وذلك للحفاظ على النظام العام وراحة المواطنين من الإزعاج.

وتؤكد رئاسة المركز استمرارها في تنفيذ حملات رقابية مكثفة لمواجهة المخالفات، وضمان بيئة هادئة وصحية لجميع المواطنين.

