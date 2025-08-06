"استقلت من أجل كرامتي".. قصة طبيبة كشفت كواليس العمل القاسي بقسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

رنين جبر، الطبيبة الشابة والنائبة السابقة بقسم النساء والتوليد بجامعة طنطا، خرجت عن صمتها لتروي تفاصيل ١١ شهرًا من المعاناة داخل القسم، انتهت باستقالتها، ومعها ٧ من زملائها، من أصل ١٥ نائبا تم تعيينهم في نفس الدفعة.

ونشرت الطبيبة رنين جبر رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي، على موقع فيس بوك بدأت رنين حديثها: “أنا رنين جبر، النايبة رقم ٨ المستقيلة من دفعتي بقسم النساء والتوليد في جامعة طنطا، استقلنا ٨ من أصل ١٥، ولم يتبقَ سوى ٧ نواب فقط”.

وتابعت: "في يوم جمعونا وقالولنا صراحة: وجودكم غير مرحب به، قدموا استقالاتكم وامشوا، ومبروك، خطتكم نجحت!"

أيام من العمل المرهق.. دون تقدير

وصفت رنين الشهور التي قضتها في القسم بأنها كانت الأثقل في حياتها، مشيرة إلى أن الجهد الذي بذلته لم يقابل بأي تقدير.

وقالت: “عملت بكل طاقتي، أديت من صحتي ونفسيتي عشان المكان، لكن المقابل؟ لا شيء، نبطشيات تصل لـ٤٨ و٧٢ ساعة، ومعها مرور قد يمتد إلى ٨٢ ساعة، كنا ننام على الأرض أو على كراسي، نادرا ما نحصل على نوم فعلي”.

انتهاك للخصوصية وقواعد صارمة غير إنسانية

كشفت رنين أن القواعد داخل القسم كانت شديدة القسوة، ممنوع النوم دون إذن، لا يسمح بدخول الحمام أو الخروج إلا بإبلاغ الجميع، لا وقت للراحة حتى في الأيام الرسمية، متابعة دائمة حتى من المنزل، جدول عمل قاس بلا أي إجازات.



"حتى لو كنت مريض، لازم تحضر، لو بتنهار، مالكش حق ترتاح، ممنوع تغيب، ١١ شهر شغل متواصل، قصرت في كل حاجة في حياتي إلا شغلي".

غياب فرص التعليم والماجستير

رغم الوعود بالحصول على فرص تعليمية مميزة، فوجئت الطبيبة الشابة بعدم قدرتها على التقديم لماجستير مثل زملائها في التخصصات الأخرى.

"قالولنا نيابة الجامعة هتتعلموا وتاخدوا ماجستير بسرعة، لكن الواقع؟ لا بنتعلم ولا بناخد فرصة".

بيئة غير آمنة ومهينة

وأشارت إلى أن مكان النوم كان غير آمن، مما عرض إحدى زميلاتها للسرقة أثناء النوم داخل غرفة متهالكة بلا مفتاح أو أمان، مضيفة: "كنا بننام وسط القطط والصراصير، والأمن غائب".

استقالة لاستعادة الكرامة

"في النهاية، قررت أن أستقيل، أسترد كرامتي وراحتي النفسية، أخيرًا قررت أشتري نفسي، بيتي، صحتي وراحتي، شكرًا على أسوأ ١١ شهرا في حياتي".

قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا.. خسر ٨ نواب دفعة واحدة

وأكدت في نهاية منشورها: "القسم خسر ٨ نواب شاطرين ومجتهدين.. لكن كرامتنا فوق كل اعتبار".

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