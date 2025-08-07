موعد مباراة مصر والبحرين في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين والقناة الناقلة

يلتقي اليوم الخميس منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام نظيره البحريني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والمقامة حاليًا في مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام نظيره البحريني

وتقام مباراة منتخب مصر والبحرين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي خالد خيري.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد والبحرين

وتنقل قناة "أون سبورت" مساء اليوم الخميس مباراة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام نظيره البحريني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والمقامة حاليًا في مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بفوز كاسح على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 46 – 27، في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الأولى.

تقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام



المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

